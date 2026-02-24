Vikarierande registrator
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-24
Vi söker dig som har erfarenhet av laborativa miljöer som vill arbeta tillsammans med oss på KTHs Fastighetsavdelning med lokalutvecklingsprojekt - varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala registratur.
I arbetsuppgifterna ingår diarieföring och bedömningar gällande klassificering och registrering avallmänna handlingar i W3D3 samt postöppning och arkivläggning av handlingar diarieförda i w3d3. Du kommer löpande att hantera förfrågningar och begäran om och utlämnande av allmän handling. I dina arbetsuppgifter ingår att ge råd och stöd inom området till universitetets anställda
Om avdelningen/gruppen
Vår grupp är ett glatt gäng med bred kompetens som stöttar varandra i våra enskilda och gemensamma uppdrag och vi bjuder på många skratt.
Gruppen består av registratorere, arkivarier, e-arkivarier, koordinator för utlämnandefunktionen, systemadmininstratör för w3d3 och enhetschefKvalifikationerKvalifikationer
- Du ska ha minst 30 hp i arkivvetenskap, yrkesutbildning som registrator/dokumentcontoller eller motsvarande
- Du har datorvana och goda kunskaper i Officepaketets olika program
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Då det behövs för det dagliga arbetet.
Du behöver kunna arbeta självständigt, vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel.
Meriterande
Yrkeserfarenhet av registraturverksamhet och diarieföring är meriterande, gärna vid ett lärosäte liksom erfarenhet av ärendehanteringssystemet W3D3.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat till 2026-12-31, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0595". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Anna Larssamils 087908715 Jobbnummer
9759378