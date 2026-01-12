Vikarierande registrator
Staffanstorps kommun, Kansli / Administratörsjobb / Staffanstorp Visa alla administratörsjobb i Staffanstorp
2026-01-12
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffanstorps kommun, Kansli i Staffanstorp
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Tjänsten som vikarierande registrator är placerad vid kansliet på kommunstyrelseförvaltningen i Staffanstorps kommun.
I rollen som vikarierande registrator kommer du ha en central roll i kommunens ärendehantering och arbeta med registrering, expediering och utlämnande av handlingar. Du kommer att hantera förfrågningar både internt och externt samt vara till stöd åt andra förvaltningar. Arbetet innebär en nära kontakt med förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet. Vidare kommer du arbeta med bland annat e-förslag, kommunens förtroendemannasystem samt ha en central roll i kommunens dataskyddsarbete.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av kanslichef, nämndsekreterare, registrator, arkivarie samt arkivassistent vars gemensamma uppdrag är att säkerställa och utvecklaärendehanteringsprocessen och nämndadministrationen för hela kommunen.Kvalifikationer
Du har utbildning inom informationshantering eller annan motsvarande högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift. Vi söker dig som har god kunskap om offentlighet- och sekretesslagen, samt om övriga lagar och förordningar som styr dokumenthantering i offentlig förvaltning.
Erfarenhet från liknande arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet inom dataskyddsarbete.
Som person är du ansvarstagande, noggrann, serviceinriktad och har en mycket god samarbetsförmåga. Du klarar av att arbeta självständigt och har ett strukturerat arbetssätt även vid arbetstoppar. Du har lätt att anpassa dig då tjänsten innebär en variation av uppgifter . Du tar själv initiativ till att skapa nya kontakter och bygga relationer som möjliggör gott samarbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Kansli Kontakt
Kanslichef
Johan Ahlberg Johan.Ahlberg@staffanstorp.se 046251278 Jobbnummer
9677528