Vikarierande lärare inom Bygg- och anläggningsprogrammet
2026-03-11
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare till vårt yrkesprogram inom plåtslageri.
Du kommer att undervisa i de grundläggande ämnena inom plåtslageri och bidra till att ge eleverna en stabil grund inför deras framtida yrkesliv.
Som lärare hos oss arbetar du både i klassrumsmiljö och nära verkligheten genom elevernas APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). I detta arbete ingår att:
• ha regelbunden kontakt med arbetsplatser och handledare.
• genomföra arbetsplatsbesök
• följa upp, bedöma och dokumentera elevernas utveckling
Vidare kommer du ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, samt bedöma elevernas måluppfyllelse och ge tydlig återkoppling. Du kommer dessutom att ingå i ett arbetslag där du deltar i arbetslagsarbete där samarbeta med kollegor står i fokus. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad och legitimerad lärare.
För tjänsten krävs även:
• Pedagogisk erfarenhet från gymnasiet
• God yrkeserfarenhet inom ditt ämnesområde
• B-körkort, då arbetet inkluderar externa besök och APL-uppdrag
• God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
• Förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och samarbetspartners
Det är särskilt meriterande om du:
• Har ett etablerat kontaktnät inom aktuella branscher
• Har erfarenhet av handledning, APL-samordning eller andra arbetslivskontakter
• Har arbetat med yrkesutbildningar, vuxenutbildningar eller liknande verksamheter
Personliga kompetenser
Samarbete - Du anpassar dig till och stöder andra och teamet. Visar genuint intresse för andra och deras problem. Underlättar och bygger vidare på andras idéer. Delar med sig av information och expertis för att uppnå teamets mål. Arbetar tillsammans i stället för separat eller i konkurrens.
Problemlösning - Du tar fram lösningar. Hanterar koncept och komplexitet effektivt. Antar ett helhets- och helikopterperspektiv. Identifierar snabbt problems grundorsaker. Använder kunskaper och erfarenheter på nya sätt.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen blir du en del av ett arbete där din kompetens och ditt engagemang faktiskt gör skillnad. Du bidrar till att människor når utbildning, arbete och självförsörjning och ingår i en organisation med bred kunskap och stark utvecklingsvilja
Hos oss möts du av ett tillitsbaserat ledarskap där dina idéer tas tillvara och där du har möjlighet att påverka arbetssätt och metoder. För att du ska känna dig trygg i din roll får du en genomtänkt introduktion.
Här kan du läsa mer om våra förmåner: Hälsa och förmåner - Jobba hos oss - Halmstads kommun
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Om du erbjuds anställning inom gymnasie- och anpassad gymnasieskola på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och kan ta upp till 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
