Vikarierande lärare i spanska, Södermalmsskolan
2025-08-07
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Södermalmsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola från förskoleklass upp till åk 9, nära Mariatorget på Södermalm. Skolan har 890 elever och 135 medarbetare. Elevernas upplevelse av trygghet och trivsel är generellt god och kunskapsresultaten är höga. Södermalmsskolan är en populär skola med elever och vuxna som trivs, bryr sig om varandra och tycker om att vara här.
Din roll
Som lärare i Södermalmsskolan bidrar du till att erbjuda bästa möjliga skola för våra elever och vårdnadshavare. I din roll som vikarierande lärare i spanska ansvarar du för planering och genomförande av lektioner. Du ingår i ett ämneslag där ni kollegialt planerar och delar med er av ämnesspecifikt lektionsinnehåll. I rollen kan mentorskap för elever i åk 9 ingå. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med fem andra lärare som alla har mentorselever i åk 9. Du kommer undervisa i åk 6-9 i spanska.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker nu en legitimerad lärare för ett vikariat i spanska under höstterminen 2025 med eventuell förlängning.
Din kompetens och erfarenhet
• ha lärarlegitimation med behörighet i spanska mot grundskola, åk 6-9
• ha goda kunskaper om NPF och andra relevanta funktionsvariationer
• ha höga förväntningar på dig själv, dina kollegor och dina elever
• ha god samarbetsförmåga och även kunna arbeta självständigt
• alltid ha eleverna i fokus
• tycka att utveckling är berikande och vilja vara med och utveckla verksamheten
Ett positivt förhållningssätt, kvalitetstänkande och flexibilitet är något vi värderar högt. Vi lägger dessutom stor vikt vid personliga egenskaper.
Att du använder IT som en naturlig del i arbetet är en självklarhet. Vi arbetar med SMART Boards och eleverna har tillgång till egen lärplatta.
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.
