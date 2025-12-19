Vikarierande kock till förskola
Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För / Kockjobb / Östersund Visa alla kockjobb i Östersund
Vill du vara del av ett föräldrakooperativ med familjär känsla, i en mindre barngrupp och där maten lagas med kärlek från grunden varje dag? Vill du ha en roll där du har möjlighet att tillsammans med kollegor ge barnen förutsättningar att växa och lära i en trygg vardag?
Välkommen till föräldrakooperativet Tummelisa!
Vi erbjuder en hemtrevlig och harmonisk förskolemiljö belägen i lummiga Odenslund nära centrala Östersund. Här har vi en liten barngrupp med hög personaltäthet och egen kock.
Tummelisa föräldrakooperativ har idag en avdelning med 18-20 barn, 4 anställda, en rektor samt medlemmarna/styrelse bestående av föräldrarna. Vi har en kontinuerlig och nära dialog sinsemellan och där vi gör vårt bästa för att upprätthålla en trivsam och utvecklande arbetsplats för våra pedagoger, och såklart fokus på barnens bästa!
Vi söker en vikarierande kock
Vi söker nu en vikarierande kock på 75% under en begränsad tidsperiod. På Tummelisa serverar vi frukost, lunch och mellanmål varje dag. Ofta sker mellanmålet utomhus när vädret tillåter, eller vid firande av högtider och andra festligheter. Du behöver ha grundläggande matlagningskunskaper för att tillaga näringsrika måltider utifrån barns behov samt förmåga att planera och göra inköp efter en budget.
Dessutom ser vi att:
• Du är kreativ och vill göra det lilla extra samt jobbar kring att minska matsvinn.
• Du ska ha en god hand med barn samt att du vid behov kan hoppa in och vara behjälplig i barngruppen tillsammans med övrig personal.
• Erfarenhet av tidigare arbete i kök samt arbete i förskola är meriterande.
Vi värdesätter din förmåga att kommunicera, reflektera, ta ansvar och samarbeta. Att vara lyhörd, flexibel och lösningsorienterad är av stor vikt. Du kan bidra till en god arbetsmiljö och är en trygg person som bemöter andra med respekt och delar med dig av din positiva energi!
Låter detta som något för dig så ser vi fram emot att höra från dig!
Så fungerar ett föräldrakooperativ
Ett föräldrakooperativ innebär att föräldrarna själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. På Tummelisa har föräldrarna också insats två gånger i veckan, och hjälper då till i barngruppen och med städ så att personalen får tid till planering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: ordforande@tummelisaosd.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För
Odensängsvägen 5 (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Arbetsplats
Föräldrakooperativet Tummelisa Östersund Ek För Jobbnummer
9655280