Vikarierande HR-konsult
2026-02-04
Vill du vara med och forma framtidens arbetsplatser i Falköpings kommun?
Vi söker en engagerad HR-konsult som vill arbeta nära våra chefer, driva viktiga arbetsgivarfrågor och bidra till en hållbar arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning.
Här får du kombinera operativt HR-stöd med strategiskt utvecklingsarbete - i en organisation där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som HR-konsult blir du en del av ett professionellt HR-team med fokus på hållbar arbetsmiljö, goda villkor och långsiktig utveckling. Du arbetar brett inom hela HR-området - från arbetsmiljö och arbetsrätt till kompetensförsörjning, kulturutveckling och chefsstöd.
Vi matchar gärna vissa fokusområden mot din kompetens och dina ambitioner. Hos oss får du möjlighet att växa i en miljö där samarbete, ansvarstagande och nytänkande värdesätts.
I detta vikariat arbetar du riktat mot en av våra förvaltningar, där du möter chefer som uppskattar professionellt stöd och tydlighet. Tillsammans driver vi både vardagens HR-frågor och de långsiktiga utvecklingsområden som stärker kommunen som arbetsgivare.
Hos oss får du:
- Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du gör konkret skillnad.
- En arbetsplats präglad av samarbete, engagemang och öppenhet.
- Ett HR-team som värdesätter dialog, kunskapsdelning och ständiga förbättringar.
- Goda möjligheter att påverka både operativa och strategiska HR-processer.
- Flexibla arbetssätt och trygga villkor inom offentlig sektor.
Vilka är vi?
HR-funktionen består av en HR-chef och sju HR-konsulter. Vi arbetar nära våra verksamheter och varandra, med ambitionen att skapa en kultur som präglas av tillit, lärande och hållbarhet.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som vill bidra med både operativ kunskap och strategisk kompetens. För att trivas hos oss har du:
- Akademisk utbildning inom HR, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget.
- Kunskaper inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
- God digital vana och kan snabbt sätta dig in i olika HR- och verksamhetssystem samt har ett särskilt intresse för utveckling av dessa system.
- Driv att utveckla arbetssätt och processer, särskilt inom arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
- Förmåga att bygga förtroende och samarbeta med flera olika aktörer.
- Kommunikativ förmåga och har lätt för att anpassa din kommunikation efter vad situationen kräver.
Har du erfarenhet av HR-arbete, gärna inom offentlig verksamhet är det meriterande.
Körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Som person är du prestigelös, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du är både stödjande och framåtblickande - och där du får bidra till att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser för kommunens medarbetare.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-02-04Övrig information
