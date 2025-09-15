Vikarierande fysioterapeut Vilhelmina Sjukstuga
2025-09-15
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vilhelmina Sjukstuga är en del av Region Västerbotten och drivs enligt sjukstugemodellen - en unik vårdform för glesbygd där primärvård och akutsjukvård samverkar nära. Vi har ett nära samarbete med sjukstugorna runt om oss, sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå samt med våra omkringliggande kommuner. Vi är en arbetsplats bestående av ett 60-tal medarbetare.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Hos oss på Vilhelmina Sjukstuga får du arbeta i en bred och spännande verksamhet där god hälsa och hållbar utveckling går hand i hand.
På vår sjukstuga finns akutmottagning, distriktssköterskemottagning och äldresköterska. Vi har även rehabteam, MVC/BVC och kuratorer.
Vi söker nu en engagerad fysioterapeut för ett vikariat på 6 månader, med chans till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du arbetar med bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med både fysisk och psykisk ohälsa inom såväl akut som planerad öppenvård.
Arbetet är varierande och innebär insatser både individuellt, i grupp och i nära samarbete med övriga professioner i teamet. Du kommer att ha en aktiv roll i rehabiliteringsprocessen och arbeta med att främja hälsa genom insatser som förbättrar patienters levnadsvanor.
Vi erbjuder dig ett tvärprofessionellt team med hög kompetens och gott samarbete. Möjlighet att påverka och utveckla behandlingsformer i samråd med teamet. Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienters liv och vardag. Kompetensutveckling och möjlighet att växa i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och har ett genuint intresse för rehabilitering och patientnära arbete.
Du är självständig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Erfarenhet av arbete inom öppenvård eller med psykisk ohälsa är meriterande men inget krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
