Vikarierande Folkhälsostrateg
Tranemo Kommun , Servicesektionen / Administratörsjobb / Tranemo Visa alla administratörsjobb i Tranemo
2025-09-19
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Servicesektionen i Tranemo
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vår folkhälsostrateg ska vara föräldraledig därför söker vi nu dig som under den tiden vill vara med och bidra till ett långsiktigt och hållbart folkhälsoarbete i Tranemo kommun. Som vikarierande folkhälsostrateg hos oss får du en viktig roll i att planera, samordna och utveckla insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa i vår kommun.
Tjänsten är placerad inom kommunledningsstaben, en central funktion som består av sju medarbetare som tillsammans utgör ett stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör strategiskt folkhälsoarbete, brottsförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet, dataskydd, styrning- och ledning samt kommunikation.
Uppdraget som folkhälsostrateg innebär att du utifrån gällande avtal med södra delregionala nämnden, Västra Götalandsregionen, bidrar till att utveckla folkhälsoarbetet i en positiv riktning och att integrera folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamheter.
Du kommer att leda och samordna folkhälsoarbetet enligt vår verksamhetsplan med tillhörande budget och gällande styrdokument.
Folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i samverkan med berörda parter både inom och utanför organisationen, till exempel skola, socialtjänst, primärvård och civilsamhälle. Arbetet kan handla om att leda förändringsprocesser, ta fram statistik, underlag och analyser samt vara ett stöd till verksamheterna. Du kommer också att delta i olika regionala nätverk inom folkhälsa.Kvalifikationer
* Du har en folkhälsovetenskaplig eller likvärdig akademisk utbildning.
* Du bör ha erfarenhet av strategiskt arbete inom folkhälsa eller närliggande område.
* Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
* Du har erfarenhet av samverkan och/eller projektledning.
* Du kommunicerar på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt samt är van att skriva rapporter, utredningar och sammanställningar.
* Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med stor drivkraft arbeta på egen hand.
* Du har god samarbetsförmåga och kan skapa ett gott samarbetsklimat med både interna och externa aktörer.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
För detta jobb krävs körkort.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278753". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , Servicesektionen Kontakt
T.f. Enhetschef Kommunledningsstaben
Veronica Ronnemo veronica.ronnemo@tranemo.se 0325-57 60 23 Jobbnummer
9516368