Vikarierande folkhälsostrateg
2026-04-24
Vår folkhälsostrateg går på föräldraledighet därför söker vi nu dig som vill vara med och bidra till ett hållbart folkhälsoarbete i Tranemo kommun.
Som folkhälsostrateg får du en viktig roll i att planera, samordna och utveckla insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa i vår kommun.
Tjänsten är placerad inom Utvecklingsfunktionen, en central funktion som består av fjorton medarbetare som tillsammans utgör ett stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör strategiskt folkhälsoarbete, miljöstrategiska frågor, samhällsplanering, näringsliv, mark- och exploatering, kvalitetssäkring, säkerhetsfrågor och kommunikation.
Vi erbjuder trevliga kollegor, förmånscykel, friskvård på 3 500kr, kostnadsfri kaffe/te och mensskydd.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Arbetsuppgifter
Utifrån gällande avtal med södra delregionala nämnden, Västra götalandsregione, kommer du bidra till att utveckla folkhälsoarbetet i en positiv riktning och att integrera folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamheter inom kommunen.
Du kommer att leda och samordna folkhälsoarbetet enligt vår verksamhetsplan med tillhörande budget och gällande styrdokument.
Folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i samverkan med berörda parter både inom och utanför organisationen, till exempel skola, socialtjänst, primärvård och civilsamhälle.
Arbetet kan handla om att leda förändringsprocesser, ta fram statistik, underlag och analyser samt vara ett stöd till verksamheterna. Deltagande inom vissa olika regionala nätverk inom folkhälsa kan förekomma.Kvalifikationer
Du har en folkhälsovetenskaplig eller likvärdig akademisk utbildning.
För att arbetet ska fungera hos oss:
* är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
* kommunicerar du på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt
* trivs du med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med stor drivkraft arbeta på egen hand.
* har du engod samarbetsförmåga och kan skapa ett gott samarbetsklimat med både interna och externa aktörer.
Det är meriterande om du även:
* har erfarenhet av samverkan och/eller projektledning.
* är van att skriva rapporter, utredningar och sammanställningar.
* om du har erfarenhet inom strategiskt arbete inom folkhälsa eller närliggande område.
* har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Körkort för personbil krävs.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Inför en eventuell intervju ber vi dig fundera på följande:
* Vad driver dig i ditt jobb?
* Vad innebär samverkan för dig?
* Varför önskar du jobba som vikarierande folkhälsostrateg i just Tranemo kommun?
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319271".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO
För detta jobb krävs körkort.
Tranemo Kommun , Servicesektionen Kontakt
Utvecklingschef
Manda Schillerås manda.schilleras@tranemo.se 0325-576047
