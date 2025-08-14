Vikarierande Destinationschef
Beskrivning
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. De personer som ytterst ansvarar för mervärdet vi skapar på våra destinationer är våra Destinationschefer - och här vill vi nu fylla på med en ny kollega. Dina arbetsuppgifter
Som Destinationschef ansvarar du för hela driften, försäljningen och resultatet på din destination. Du har även personansvar för all personal på destinationen, vilket innefattar rekryteringsansvar, arbetsmiljöansvar och arbetsledning.
I arbetsuppgifterna ingår arbetsledning och schemaläggning samt uppföljning och vidareutveckling av rutiner för bistro, reception, butik, vaktmästeri och städ. Rollen innefattar även löpande administration, budgetarbete, uppsökande företagsförsäljning samt ansvar för års-, månads- och veckoplanering.
I linje med att skapa mervärde för varandra och våra kunder, ska alla som arbetar på destinationerna kunna hugga i där det behövs, vilket innebär att du som Destinationschef kan komma att stötta upp med alla förekommande arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen.
Det ingår ett delat ansvar för beredskap i tjänsten samt arbete på kvällar och helger. Kvalifikationer
För att passa in i rollen som Destinationschef krävs det ett att du har ett stort eget driv, ett lösningsfokuserat arbetssätt och en hög samarbetsförmåga. Du vill vara en del av något större, en kedja, där du som ledare vill vara med och skapa samhörighet över hela bolaget. Vi ser dig som en idérik genomförare som inte är rädd att kavla upp ärmarna när det behövs och som tycker om att arbeta med ett coachande ledarskap. Du måste dock också tycka om att leverera bra resultat och ha ett tydligt målfokus.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha haft personalansvar tidigare och en vidareutbildning inom turism, handel eller service. Du måste även kunna kommunicera mycket väl i både tal och skrift på svenska och engelska samt ha höga allmänna IT-kunskaper där du är van vid att använda olika system för att hantera ditt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från camping och receptionsarbete sedan innan, har arbetat med B2B-försäljning samt har haft ansvar för upprättande av nya rutiner. Vi ser det även som mycket positivt om du har haft rekryterings- och budgetansvar samt varit arbetsledare för visstidsanställd personal under säsongsarbete.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp rekryterar vi förmågor och utvecklar dem. Hos oss ska du få möjlighet att växa och lära dig nytt samtidigt som du har riktigt roligt.
Våra gemensamma värderingar styr vår vardag och hur vi är mot varandra:
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och naturen
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar med varann och våra gäster
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster
Som Destinationschef kommer du att få delta i vårt ledarskapsprogram där du kommer att få utvecklas mer inom alla delar din tjänst omfattar, från rekrytering till budgetarbete och försäljning. Vi erbjuder dig en bred tjänst med mycket ansvar, där du får möjlighet att växa inom en bransch på uppgång och där du har nära till kollegor när du behöver stöd. Kollegor som gärna bjuder på både erfarenhet och goda skratt. Vi är ett starkt team och vill fortsätta växa med fler teamorienterade kollegor som vill vara med och bygga på vår framgångssaga. Känner du dig träffad?
Villkor
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start 1 november till 16 oktober 2026 med möjlighet till förlängning. Tjänsten innefattas av kollektivavtal. Lön och villkor enligt överenskommelse. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. För slutkandidater i rekryteringsprocessen kan vi komma att begära in utdrag ur belastningsregistret.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer de personer som möter våra kvalifikationer att få genomföra två rekryteringstester där du matchas mot vår kravprofil. Mer information om detta får du vid genomförd ansökan.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
