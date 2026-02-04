Vikarierande controller till Hälso- och sjukvården
Region Östergötland / Controllerjobb / Linköping Visa alla controllerjobb i Linköping
2026-02-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en kommunikativ och samtidigt analytisk ekonom som vill bidra till en hållbar och välfungerande hälso- och sjukvård - och samtidigt utvecklas i en strategisk och viktig ekonomifunktion? Vi söker nu en driven controller som vill vara med och skapa förutsättningar för god vård, smart resursanvändning och fortsatt utveckling inom Region Östergötland.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande controller inom Hälso- och sjukvården arbetar du som strategiskt och operativt stöd i ekonomiska frågor till verksamhets- och enhetschefer och andra resultatansvariga. En viktig del är att aktivt delta i analys av verksamheten och att göra analysen förståelig för icke-ekonomer samt löpande kommunicera ekonomiska uppföljningar på ett enkelt sätt. Du arbetar framåt-syftande, identifierar och bereder frågor inom ekonomiområdet till ekonomichef på centrum och verksamhetsledning, bidrar till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse, genom att koppla ihop produktionsdata med ekonomiska resultat.
Inom uppdraget kommer du bland annat att arbeta med ekonomisk planering, budgetering och uppföljning, investerings- och prisberäkningar i nära samverkan med verksamheten. Du besöker verksamheten regelbundet för att skaffa verksamhetskunskap, arbetar tillsammans med olika professioner och deltar på gemensamma aktiviteter för kompetensutveckling och omvärldsbevakning tillsammans med dina controllerkollegor.
Vi behöver rekrytera en controller för ett föräldravikariat med placering i Linköping. Vikariatet sträcker sig från det tillträdesdatum vi kommer överens om, gärna under april 2026, till och med augusti 2027 med chans till förlängning/tillsvidaretjänst.
Arbetsgrupp
Du blir anställd på regionledningskontoret och tillhör en enhet bestående av ett 25-tal controllers som är utplacerade på centrumen inom Hälso- och sjukvården.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civilekonom alternativt har annan högskoleutbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för befattningen.
Du har god kunskap och erfarenhet inom redovisning och har en förmåga att analysera och förklara ekonomisk information. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med att stötta chefer i ekonomisk analys. Du har även mycket goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.
För att du ska uppnå resultat och trivas i ditt uppdrag krävs det att du har ett konsultativt förhållningssätt, är trygg och stabil, har lätt att ta kontakt med olika yrkesgrupper och har självinsikt, samt förmågan att anpassa dig till olika situationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, både i tal och i skrift, säkerställer att budskapet når fram, påminner och följer upp. Du har förmågan att analysera och bryta ner stor mängd data för att lösa komplicerade problem, tar stort eget ansvar och strukturerar själv upp arbetet - sätter upp och håller tidsramar. Du ser dig själv som en viktig del i det större sammanhanget med ett engagemang som utmanar och bidrar till konkreta lösningar både på kort och lång sikt.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Ekonomi Kontakt
EnhetschefLena Durmis Lena.Durmis@regionostergotland.se 010-1036420 Jobbnummer
9723658