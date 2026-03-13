Vikarier vid behov till Klinten
2026-03-13
Har du ett genuint intresse för barns utveckling och lärande, natur, kultur och miljö samt har förmågan att skapa goda kontakter med barn, kollegor och vårdnadshavare?
Då är du varmt välkommen att söka till Klintens förskola och fritidshem.
Vad kan vi erbjuda dig?
Klinten är ett föräldrakooperativ med förskola och fritidshem som ligger i Vilske-Kleva bland böljande ängar, viskande skogar och råmande kor strax utanför Falköping
Vi jobbar utifrån tre huvudinriktningar- Natur, Kultur och Miljö. Detta avspeglas i att vi vistas mycket utomhus i skog och mark, där barnen får utlopp för sin kreativitet och sitt behov av att röra på sig. Utomhus stimuleras dessutom alla barnens sinnen vilket fördjupar upplevelser och lärande. Vi jobbar med många olika kreativa uttrycksformer såsom sång, rytmik, dans, drama och skapande verksamhet. Vår mat är ekologisk/närproducerad och vi lagar den på plats. Tillsammans med barnen strävar vi efter en hållbar livsstil, för både hälsa och miljö.
Vi jobbar åldersintegrerat i barngruppen där god personaltäthet är en viktig prioritering med förskollärare, barnskötare och övrig personal. Vi jobbar nära vårdnadshavarna för barnens bästa i fokus.
Vad söker vi hos dig?
Du har ett starkt engagemang i den pedagogiska verksamheten och du har ett tydligt barnfokus. Du är kreativ och har ett intresse för natur, kultur och miljö. Vi ger stort utrymme för din personliga drivkraft och intressen. Du förstår vikten av ett gott samarbete, tydlig kommunikation och att vara flexibel i en liten personalgrupp och har förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, barn och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Timanställning med start löpande.
Finns möjlighet att kombinera med annan vikariattjänst hos oss.
I denna rekrytering har vi löpande urval- ansök redan idag!
Blir du kallad till intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Louis.Bielk@forskolanklinten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Timvikarie". Arbetsgivare Vilske-Kleva Föräldrarkooperativ Ek. För.
521 94 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vilske-Kleva Föräldrarkooperativ Ek. För.
Rektor
Louis Bielk Louis.bielk@forskolanklinten.se 076-778 27 66 Jobbnummer
