Vikarie till förskolan, Enköping kommun
2026-01-02
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbwebbplats: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Inom de kommunala förskolorna arbetar vi efter en gemensam verksamhetsidé. Att alla barn har rätt till en likvärdig förskola och demokratiuppdraget är utbildningens utgångspunkt. Förskolan är en lärande mötesplats där barn har rätt att leka, förundras och känna framtidstro.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som vikarierande barnskötare, det är därför meriterande att du har tidigare erfarenhet av arbete inom barnomsorg. I rollen kommer du arbeta med barn i åldrar 1-5 år.
Tillsammans med övrig personal ger du barnen en trygg, rolig och lärorik tillvaro på förskolan.
På förskolan har du alltid barnen i fokus.
Som vikarie deltar du aktivt i barngruppen och i det flesta dagliga arbetsuppgifterna som förekommer inom verksamheterna såsom leker med barnen, deltar i aktiviteter, samlingar, sång- och sagostunder och pedagogiska måltider. Mycket utevistelse förekommer bland arbetsuppgifterna.
Förskolornas behov styr dina arbetstider. Du kan komma att börja som tidigast 06:30 och sluta senast 18:30. Vi har även en natt, kväll och helgförskola med andra arbetstider som man kan visa intresse för.Kvalifikationer
För att få jobba som vikarierande barnskötare i Enköpings kommun måste du uppfylla följande krav:
Du måste ha ett arbetstillstånd. I din ansökan ska du ange medborgarskap.
Du måste du ha fyllt 18 år.
Du måste kunna läsa och tala svenska.
Det är meriterande om du har bil och körkort, då arbete kommer att ske på flera av våra förskolor som ligger i kransorterna utanför centrala Enköping.
Som timvikarie ska du kunna rycka in med kort varsel, vara flexibel med tider och ha möjlighet att arbeta på alla våra olika förskolor. Antalet arbetspass styrs av behovet på förskolorna och kan komma att variera från vecka till vecka, men vi ser helst att du kan vara tillgänglig för att arbeta cirka 2-3 dagar i veckan eller fler.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet när vi anställer vikarier. Du har lätt för att samarbeta med andra och att anpassa dig utifrån förskolornas behov.
För arbetet krävs ett utdrag från polisens belastningsregister som gäller för förskola och skola som inte är äldre en ett år. Ett registerutdrag beställer du från polisens webbplats, länk här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Registerutdraget ska inte skickas in med intresseanmälan utan lämnas vid eventuell anställning.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
