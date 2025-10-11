Vikarie Kock Texas Longhorn Falun
2025-10-11
Vi söker kock för perioden 20 oktober - 31 december hos oss på Texas longhorn Falun
Vi söker en engagerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team under perioden 20 oktober till 31 december.
Arbetspassen är förlagda till måndag-tisdag samt fredag-lördag.
Vi är en restaurangkedja med flera enheter och har ett tydligt fokus på kvalitetskött, vilket gör att erfarenhet inom kök och köttberedning är ett krav.
Vi söker dig som:
Kan samarbeta väl i ett team
Är mångsidig och trivs med att ha flera bollar i luften
Har god kunskap om stekgrader och köttberedning
välkommen med din ansökan till Falun@texaslonghorn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: falun@texaslonghorn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dala Indiskt Kök AB
(org.nr 556974-4062)
myntgatan 10 (visa karta
)
791 62 FALUN Arbetsplats
Texas Longhorn Falun Jobbnummer
9552209