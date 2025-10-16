Vikarie i SO - Innovitaskolan Visby
2025-10-16
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Detta söker vi:
I första hand efterfrågas en person med utbildning och erfarenhet av att undervisa elever i samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9. I andra hand söker vi dig som är intresserad So-ämnet och har erfarenhet av att leda ungdomar. Tjänsten är ett vikariat där mycket av innehållet är styrt på förhand.
Vi erbjuder:
En visstidsanställning på 100%. Tillträde 251117 tom 250611 med tillhörighet och mentorskap i arbetslag 7-9. Tjänsten är ett vikariat under ordinarie medarbetares föräldraledighet.
Om verksamheten:
Innovitaskolan Visby är en fristående verksamhet för elever i årskurserna F-9. Skolan startade 2002 under namnet Atheneskolan och är en inarbetad verksamhet med hög nöjdhet hos elever, vårdnadshavare och personal. Hos oss finns förskola och skola med sammanlagt 530 barn och elever. Kreativitet, nyfikenhet och hög ambition präglar vår verksamhet och har de senaste åren bidragit till både god trivsel och kunskapsutveckling hos eleverna.
Skolan har två parallella årskurser från förskoleklass till år 9. Mentorslag, ämneslag och arbetslag är kärnan i verksamheten och vi arbetar aktivt för att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för alla elevers lärande. En verksamhet för varje framtid.
Inom Innovitaskolorna arbetar vi för att öka undervisningskvaliteten genom tre koncept: Balance, Explore och Innovate. Samtliga koncept syftar till att förbereda och rusta eleverna med de förmågor och nyckelkompetenser som efterfrågas i nutid och framtid. 27 Innovitaskolor är spridda inom landets gränser. Här finns forum för kollegialt samarbete, nytänkande och gemensamma utmaningar.
På skolan finns ett inarbetat och medvetet arbetssätt i de dubbla uppdragen, värdegrund och kunskaper. Framförallt finns här ett härligt driv och vilja att göra sitt yttersta. På Innovitaskolan Visby trivs personalen och det kollegiala samarbetet tar sig många uttryck och former. Här har du chans att utvecklas i din lärarroll och tillsammans med elever, kollegor och skolledning utveckla verksamheten. Vi har stor tilltro och höga förväntningar både på eleven och varandra.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på knappen ansök nedan. Vi tar inte emot ansökningar via post eller mail. Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan till oss så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 251103 och önskan är att tillsätta tjänsten med kort varsel. Om du är den person vi söker kan starttiden skjutas fram vid behov. Läs mer och ansök på www.innovitaskolan.se Ersättning
