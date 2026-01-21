Vikarie i idrott & hälsa
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
www.clockworkpersonal.se/skolbemanningochrekrytering
Vi söker nu en engagerad och kompetent lärare i idrott och hälsa till en gymnasieskola i Alingsås som är intresserad av ett vikariat v. 10 - 14.
Vi söker dig som har förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Du har ett relationellt arbetssätt och skapar förtroendefulla relationer med eleverna samtidigt som du är en tydlig ledare i klassrummet. Din förmåga att engagera och motivera elever gör att du lyckas skapa en lärmiljö där de känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas.
Här blir du en del av ett stöttande arbetslag där samarbete värderas högt samtidigt som du får friheten att utforma och driva din undervisning på ett professionellt och självständigt sätt.Profil
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med förmåga att skapa goda relationer både med elever och kollegor. Med ett tydligt ledarskap i klassrummet bidrar du till en positiv och strukturerad lärmiljö där eleverna känner sig trygga. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras för att undervisningen ska fungera på bästa sätt samtidigt som du har lätt att anpassa dig till olika grupper och situationer.
Att undervisa i idrott på ett pedagogiskt och engagerande sätt är något du brinner. Du trivs i en varierad arbetsvardag där omväxlingen ger möjlighet till utveckling och nya erfarenheter. Genom samarbete och en relationsskapande inställning bidrar du till en god arbetsgemenskap och skapar motivation hos eleverna.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
