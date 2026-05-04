Vikarie förskollärare

Föräldrakooperativet Igelkotten i Jkpg, Ek Fören / Förskollärarjobb / Jönköping
2026-05-04


Visa alla förskollärarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Igelkotten i Jkpg, Ek Fören i Jönköping

Vi söker dig som vill arbeta på vår lilla mysiga förskola Igelkotten. Vi önskar en utbildad förskollärare med erfarenhet. Andra egenskaper som är önskvärda är att du är positiv, flexibel och lyhörd.
Förskolan ligger belägen centralt i området Bäckalyckan i Jönköping. Förskolan har funnits sedan 1992 och drivs som ett föräldrakooperativ.
Här finns två avdelningar: Kottarna 1-3 år med 9 barn och Taggarna 3-5 år med 13 barn.
Vikariatet är en 75% tjänst och är på 6 månader till att börja med, men möjlighet till förlängning kommer eventuellt att finnas. Det aktuella vikariatet är på avdelning Kottarna och vi önskar att du börjar 3 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: forskolan@igelkotten.org

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Föräldrakooperativet Igelkotten i Jkpg, Ek Fören, https://igelkottensforskola.org
Solstickegatan 3 (visa karta)
553 13  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Igelkotten i Jkpg Ek Fören, Föräldrakooperativet

Kontakt
Ingela Gerebrant
forskolan@igelkotten.org
0760335715

Jobbnummer
9889923

Prenumerera på jobb från Föräldrakooperativet Igelkotten i Jkpg, Ek Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Föräldrakooperativet Igelkotten i Jkpg, Ek Fören: