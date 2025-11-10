Vikariat Undersköterska Hemtjänsten Järpen
Åre kommun / Undersköterskejobb / Åre Visa alla undersköterskejobb i Åre
2025-11-10
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Hemtjänsten Järpen arbetar du tillsammans med kollegor samt legitimerad personal, med både fast planerade besök samt inkommande larm Dagar/Kvällar/Helger
Du ansvarar för delegerade arbetsuppgifter, dokumentation enligt gällande rutiner, och förväntas kunna fatta självständiga beslut i din yrkesroll. Flexibilitet och noggrannhet är en viktig del av uppdraget, då arbetsuppgifterna kan variera.
Du har förståelse kring vad som behövs för att ge individanpassad omvårdnad. Du bidrar tillsammans med dina arbetskamrater till trygghet för våra Äldre inom Hemvård Mitt
Det finns ett genuint intresse för dig att följa Åre kommuns Värdegrund respektfull/lyhörd/professionellKvalifikationer
* Skyddad yrkestitel för undersköterska enligt Socialstyrelsen, eller inväntar din yrkestitel.
* Meriterande med några års erfarenhet inom äldreomsorg
* Mottaglig för delegerade arbetsuppgifter samt kan följa och är noggrann med rutiner kring dokumentation.
* God kunskap i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
* B-körkort är krav.
Du organiserar och planerar ditt arbete, slutför det som påbörjats, hittar lösningar på eventuellt uppkomna problem. Du känner dig säker i din roll.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Enligt avtal.
