Vikariat Trafikingenjör
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen / Byggjobb / Mark Visa alla byggjobb i Mark
2025-09-19
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
På teknik- och serviceförvaltningen arbetar vi med allt från vatten, avlopp, avfall, till gator, vägar och parker. Vi arbetar också med kommunens interna service med allt från kost, städ och lokaler, till administration, fakturor, inköp/upphandling och löneadministration. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsgrenar samt en ledningsfunktion. Förvaltningen har cirka 350 medarbetare och arbetar i nära samarbete med övriga förvaltningar till gagn för både omgivande samhälle som kommunens interna liv.
På enheten Projekt i verksamhet Teknik är det 7 medarbetare, projektledare, projekttekniker, utredare och ingenjörer som är en viktig del i Marks kommuns utveckling inom gata och VA.
Välkommen till kommunen som är tillräckligt stor för att driva utveckling och tillräckligt liten för att du ska kunna påverka mer än den egna arbetsplatsen.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som trafikingenjör arbetar du dagligen för att Marks kommun skall ha en säker och god trafikmiljö i samband med planering och byggnation och underhåll av vägar. Du har en viktig roll att svara för myndighetsutövning inom trafikområdet, granska TA-planer, hantera frågor om parkering, fordonsflytt, tillstånd och dispenser, ta fram lokala trafikföreskrifter, granska bygglov samt utföra löpande uppdatering av underlag och rutiner inom ditt arbetsområde. Andra arbetsuppgifter är att delta i gatuprojektens tidiga skeden och har dialog med konsulter och projektledare samt att delta i framtagande av detaljplaner med fokus på trafikfrågor. Du har ett tätt samarbete med vår gatu- och parkdrift och kommer bistå med till exempel förstudier och utredningar. Eftersom ni är flera ingenjörer som jobbar med koppling till gatuverksamheten har du möjlighet att utveckla dig inom specialområden. Du får en bred roll där arbetet är omväxlande med många och olika kontaktytor.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, trafik, juridik eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har förmågan att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt goda datakunskaper
Tjänsten kräver B-körkort
Erfarenheter från kommunal trafikingenjörsverksamhet eller myndighetsutövning och kunskap inom svensk trafiklagstiftning ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
* Du arbetar enligt en tydlig process. Organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
* Du är säker i osäkra sammanhang och står upp för dina åsikter. Har mod att säga ifrån och kan skilja på sak och person.
* Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Ser logik och samband i en komplex miljö.
* Du håller dig á jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
* Du anpassar dig och hittar win-win lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef Projekt
Viktor Larsson viktor.larsson@mark.se 0320-217170 Jobbnummer
9516325