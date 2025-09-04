Vikariat till vår kundservice!
Willab AB / Säljarjobb / Båstad Visa alla säljarjobb i Båstad
2025-09-04
Är du en strukturerad lagspelare som brinner för att ge kunder bästa möjliga upplevelse? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
• Hantering av kundorder och orderflöden
• Bemanning av telefonväxel och kundsupport via telefon
• Svara på kundmail med snabb och professionell service
• Innesälj - hjälpa kunder att hitta rätt produkter och lösningar
• Samarbete med övriga avdelningar för att säkerställa hög kundnöjdhet
• Andra förekommande uppgifter inom kundservice och Innesälj
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för service och kundkontakt
• Är stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbete
• Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
• Har god kommunikationsförmåga både i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
• Arbete i affärssystem som Navision, Business Central, Svea Ekonomi, Magento och Norce
• Tidigare erfarenhet av kundservice eller innesälj
• Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och vara en viktig del av vårt kundteam.
• Tjänsten är ett vikariat på 100% för föräldraledighet med chans till förlängning. Arbetsplats Grevie men möjlighet att arbeta hemifrån 1 dag per vecka.
• Tjänsten rapporterar till Head of Sales Michael Persson
Start i början av November eller enl överenskommelse, löpande urval.
Willab AB är en ledande leverantör av produkter inom lantbruk, häst, stängsel och byggnation.
Vi erbjuder ett handplockat sortiment som är väl anpassat till dagens aktiva lantbruk, hästsport och hobbydjur och bidrar på så sätt till ett enklare och tryggare djurägande.
Kvalitet, värde för pengar och smidiga lösningar är självklara krav när vi utvecklar nya produkter.
Vi lyssnar till våra kunder, återförsäljare och samarbetar med våra leverantörer för att ligga i framkant och kunna erbjuda säkra och funktionella produkter av hög kvalitet.
På Willab.se hittar du över 5000 produkter som på olika sätt underlättar vardagen för djurägaren, lantbrukaren och ryttaren.
Willab AB grundades 1972 mitt på Bjärehalvön i nordvästra Skåne, där sortimentet i huvudsak bestod av tillbehör inom lantbruket såsom juverskydd och bindslen till kor till att idag omfatta fem kategorier: Lantbruk, Gårdsutrustning, Stängsel, Häst & ryttare, Hästvård & tillskott.
Vi vill att fler skall upptäcka livet som lantis.
Vår vision och affärsidé bygger på omsorg för djur och natur, hängivenhet och kunskap. Vi vill hjälpa lantbrukaren och ryttaren genom smarta, innovativa produkter som underlättar vardagen i stallet och på gården. Genom en nära dialog med våra kunder har vi möjlighet att utveckla sortimentet och ständigt utveckla vårt utbud efter marknadens föränderliga behov. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willab AB
(org.nr 556196-1813), http://www.willab.se Kontakt
Försäljningschef
Michael Persson michael.persson@willab.se 0722191969 Jobbnummer
9493049