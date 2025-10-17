Vikariat i SO och Engelska
2025-10-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Visa alla jobb hos Nya Munken AB i Linköping
Några av våra lärare ska vara föräldralediga under våren och vi söker lärare i SO och engelska.
Nya Munken i Linköping är en av Sveriges större fristående skolor. Skolan startade 1993 och bedriver undervisning i årskurs 7-9. Våra kärnvärden är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Skolan ska vara en trygg och stabil plats där alla elever blir sedda, har lika värde och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. Skolans ambition är att ge eleverna goda kunskaper, som gör att de klarar sig bra i gymnasiet och får en bra start i livet.
Både digitala och analoga läromedel finns till hands i undervisningen som till största del sker i klasser om 24 elever.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en behörig lärare i SO i årskurs 7-9. Din huvudsakliga uppgift är att bedriva undervisning i SO, men i uppdraget ingår också att vara mentor för en klass tillsammans med en kollega. Vi har också ett behov av undervisning i engelska varför det är meriterande om din lärarlegitimation omfattar flera ämnen. Ni delar på huvudansvaret för 24 elever och deras utveckling mot läroplanens mål i samarbete med föräldrar.
Det kräver att du arbetar med ett tydligt elevfokus och ett inkluderande förhållningssätt. SO-undervisningen på Nya Munken bedrivs i helklass. På skolan finns flera ämneskollegor att samarbeta med utöver arbetslag och glada kollegor. Kvalifikationer
Legitimerad lärare SO och/eller Engelska för årskurs 7-9.
Det är meriterande om du har varit mentor och/eller är behörig i flera ämnen.
Anställnings förutsättningar
Heltid under våren 2026 med möjlighet till eventuell förlängning från hösterminen
Heltidsvikariat
Varaktighet
Vikariat heltid efter överenskommelse, senast från 9 feb 2026.
Lön
Månadslön
FerietjänstSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025 - 11-07
Intervjuer sker löpande
Frågor besvaras av
Bitr rektor Magnus Nilsson 013- 1901861
Bitr rektor Johan Wahlbom 013-1901883 Så ansöker du
E-post: jobbahososs@nyamunken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO-lärare vt 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Munken AB
(org.nr 556347-5028)
Skogslyckegatan 1g (visa karta
)
587 26 LINKÖPING Arbetsplats
Munken AB, Nya Jobbnummer
9561112