Vikariat behandlare/behandlingspedagog
2026-02-25
Behandlare/Behandlingspedagog vikariat 75-100% (1 juni 2025 - 31 januari 2026)
Fenix Omsorg
Fenix Omsorg är ett väletablerat behandlingshem för män med beroendeproblematik, ofta i kombination med kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi arbetar med 12-stegsprogrammet som behandlingsteoretisk grund och har psykolog, psykiater och sjuksköterska knutna till verksamheten.
Vi söker nu en behandlare för ett vikariat på 75-100% från 1 juni 2025 till 31 januari 2026.

Om tjänsten
Tjänsten innebär ett nära och varierande arbete med våra klienter där du är en viktig del av behandlingsteamet. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dag- och kvällstid. Helgarbete samt sovande jour kan förekomma. Vid kväll och helg kan ensamarbete förekomma, vilket ställer krav på självständighet och trygghet i yrkesrollen.Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlare kommer du att:
Hålla i, planera och strukturera föreläsningar
Leda redovisningar och gruppaktiviteter
Vara kontaktperson och ge individuellt samtalsstöd
Arbeta med socialt klientarbete och dagligt motivationsarbete
Ansvara för dokumentation enligt gällande riktlinjer
Genomföra provtagning samt medicinhantering enligt delegation
Hålla i morgon- och kvällsmöten
Utföra praktiska uppgifter såsom städning och viss matlagning
Ansvara för körningar och transporter
Arbeta med tillsyn och social kontroll
Merparten av rollen består av att hålla i behandling samt vara en stabil och närvarande kontaktperson för våra klienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad behandlingspedagog eller har motsvarande utbildning
Har erfarenhet av beroendevård eller arbete med målgruppen
Har god dokumentationsförmåga
Är strukturerad, ansvarstagande och har god initiativförmåga
Är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt
Har B-körkort för manuell växellåda
Kunskap och erfarenhet av 12-stegsprogrammet är meriterande.
Utbildning inom 12-steg eller vidareutbildning inom beroendeområdet är meriterande.
Har du egen erfarenhet av beroende krävs minst tre (3) års dokumenterad nykterhet/drogfrihet.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint engagemang för att arbeta med människor i en utsatt livssituation. Du står för likabehandling och tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling. Du är flexibel, stabil och uppskattar ett nära klientarbete. Du har förmåga att prioritera, ta initiativ och fatta beslut - även i situationer där du arbetar ensam.
Vi erbjuder:
En vikariat på 75-100% (1 juni 2025 - 31 januari 2026)
Varierande och meningsfulla arbetsuppgifter
Nära klientkontakt
Ett engagerat och professionellt team
Ett utvecklande arbete där du gör verklig skillnad
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer ske först i april.
Sista ansökningsdag 31 mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: cecilia@fenixhvb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare F3nix Omsorg i Sävsjö AB
576 94 STOCKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
