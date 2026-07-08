Vikariat 80 % Undersköterska 1 år Solna - start omgående
Diaverum Sweden AB / Undersköterskejobb / Solna Visa alla undersköterskejobb i Solna
2026-07-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diaverum Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Södertälje
, Gotland
eller i hela Sverige
Diaverum är en av världens ledande leverantörer inom njursjukvården med ett starkt patientfokus. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig över mer än 20 år och vi har varit i frontlinjen inom området sedan dess. Vi finns idag i 24 länder med över 10.000 motiverade medarbetare som tar hand om våra mer än 33.000 patienter.
Diaverum har kliniker på fem orter i Sverige - Falköping, Järfälla, Nacka, Solna, Södertälje samt huvudkontoret i Malmö.
VAD VI GÖR
På vår klinik i Solna erbjuder vi hemodialys och bästa möjliga vård baserat på patienternas individuella medicinska behov och med stort fokus på att våra patienter ska känna sig delaktiga och involverade i sin behandling. Vi utför dialysbehandlingar på uppdrag av och i samarbete med våra beställare. Kliniken är utrustad med Nipros maskiner Surdial X.
VI ERBJUDER
En spännande och mycket utvecklande tjänst till dig som vill göra skillnad i våra patienters liv. Du kommer att bli en viktig del av ett mycket professionellt och engagerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biträden. Teamandan är stark och det är laget före jaget som genomsyrar arbetsklimatet på vår klinik. Vi har patienternas bästa i fokus men även teamets välbefinnande är av största vikt så vi erbjuder generösa arbetstider och flexibla arbetsmått, friskvårdsbidrag och naturligtvis kollektivavtal.
VI SÖKER
Dig som vill jobba som Undersköterska hos oss och som har viljan att utvecklas inom dialys.
Om har du tidigare erfarenhet från arbete på en njurmottagning och dialysavdelning är det starkt meriterande. Önskvärt att du tidigare har arbetet på sjukhus, gärna en akutavdelning med och har ett intresse för att utveckla dig inom dialys samt ett genuint intresse för att hjälpa människor.
Som Undersköterska hos oss är du den första personen som patienterna möter när de kommer till vår dialysavdelning. En stor del av dina arbetsuppgifter är att förbereda patienterna inför deras behandling och att assistera personalen som sköter patienternas behandling. Utöver det förbereder du och sköter måltiderna till patienterna.
Arbetstiderna är förmiddagspass mellan 7-15.30 eller eftermiddagspass mellan 11.30-19.00 samt varannan lördag.
Du går på ett rullande schema.
Öppettider kliniken:
Måndag, onsdag, fredag kl 7-19
tisdag, torsdag, lördag kl 7-15.30
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Alla nyanställda erhåller en personligt anpassad introduktion där vi arbetar utefter Diaverums rutiner och processer tillsammans med din mentor. Alla nyanställda har även tillgång till vår interna nätbaserade utbildningsportal d.ACADEMY.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan utgångsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida.
VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Diaverum Sweden AB
(org.nr 556209-2790), http://www.diaverum.com
Hemvärnsgatan 9 (visa karta
)
171 54 SOLNA GATE Arbetsplats
Diaverum Solna Gate Kontakt
HR Manager
Petra Mälarholm petra.malarholm@diaverum.com Jobbnummer
9997407