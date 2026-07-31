Enhetschef Mekaniskt Underhåll Boliden Rönnskär
Boliden Mineral AB / Gruv- och metallurgijobb / Landskrona Visa alla gruv- och metallurgijobb i Landskrona
2026-07-31
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Som enhetschef över Mekaniskt Underhåll Södra ansvarar du för att skapa förutsättningar för ett säkert, effektivt och välfungerande underhållsarbete. Du leder och stöttar teamet i det dagliga arbetet, säkerställer rätt kompetens och resurser samt arbetar för trivsel, engagemang och tydlighet.
Rollen innefattar bland annat personal- och budgetansvar samt administrativa uppgifter inom ekonomi, personal och ledningssystem.
Ditt team
Ditt närmaste team består av tio mekaniker. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa att underhållsarbetet planeras, prioriteras och genomförs på ett säkert och effektivt sätt. I vardagen samarbetar du tätt med bland annat underhållsplanerare, driftavdelningarnas enhetschefer, produktions- och processingenjörer.
Teamet verkar mot de södra anläggningarna: blykaldo, blyraffen, e-kaldo, ädelmetallverket, elektrolysen, cisternområden och förrådsanläggningar.
Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet inom Mekaniskt Underhåll Södra.
Se till att arbetet bedrivs säkert med stöd av arbetstillstånd, riskanalyser och gällande rutiner.
Genomföra skyddsronder.
Driva förbättringsarbete.
Genomföra utvecklingssamtal samt planera och följa upp utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna.
Arbeta enligt samt utveckla metoder för kommunikation, planering och rapportering.
Ditt bidrag
För att trivas i rollen tror vi att du är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i teamet. Du har lätt för att kommunicera med olika parter samt är lyhörd och ödmjuk i ditt ledarskap.
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och som på ett strukturerat och inkluderande sätt bidrar till att arbetet drivs framåt. Du skapar förutsättningar för samarbete, utveckling och en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig delaktiga och ges möjlighet att växa.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Ledarerfarenhet.
Erfarenhet av industri, mekaniskt underhålls- och/eller verkstadsarbete.
God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Goda IT- och systemkunskaper.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar samt kunskap inom arbetsrätt, LEAN-principer och processutveckling. Vi ser gärna att du har arbetat i underhållssystem innan, men det är inget krav.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta Sektionschef Anders S Karlsson, anders.s.karlsson@boliden.com
.
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner Amanda Johansson, Amanda.2.johansson@boliden.com
.
Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-265 95 23, Mikael Norrby, Unionen, 0910-77 37 76, och Dan Nilsson, Ledarna, 0910-77 38 67.
Sista dag att ansöka är 26 augusti 2026
Med anledning av semestertider kan återkoppling i rekryteringsprocessen dröja. Vid eventuella frågor ber vi dig vänligen att kontakta oss via mejl. Vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/sv/karriar/
Gasverksgatan 14 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Bergsöe Jobbnummer
10016576