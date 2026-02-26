Vikariat
Vikarier till Montessoriförskolan Globen i Borås
Vill du arbeta på en liten, fristående Montessoriförskola där barnens självständighet, nyfikenhet och glädje står i centrum?
Montessoriförskolan Globen söker nu engagerade vikarier som vill vara en del av vår trygga och väl etablerade verksamhet.
Om Montessoriförskolan Globen
Montessoriförskolan Globen är en fristående förskola på Döbelnsgatan i Borås, grundad 1992 och med lång erfarenhet av Montessoripedagogik. Här arbetar vi utifrån mottot "Hjälp mig att hjälpa mig själv", och vi tror på varje barns naturliga lust att lära och utvecklas i sin egen takt.
Vi erbjuder en lugn, stimulerande och väl förberedd miljö där barn 0-6 år får utforska, upptäcka och växa med stöd av utbildade pedagoger.
Montessoriförskolan Globen Montessori.se
Om tjänsterna
Vi söker nu en vikarie för ett heltidsvikariat på 100 % under sex månader. Utöver detta har vi även ett fortlöpande behov av flera timvikarier som kan arbeta vid kortare och längre inhopp, ibland med kort varsel. Som vikarie hos oss blir du en viktig del av verksamheten och stöttar våra två avdelningar efter behov.
Arbetsuppgifterna kan inkludera:
Att möta barnen i deras dagliga rutiner och aktiviteter
Att arbeta med Montessorimaterial och följa barnens individuella utveckling
Att skapa en lugn, strukturerad och inbjudande lärmiljö
Att samarbeta med kollegor och bidra till en positiv arbetskultur
Du arbetar nära erfarna pedagoger och bidrar till att skapa en trygg, inspirerande och respektfull vardag för barnen.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Har utbildning som förskollärare eller barnskötare, eller erfarenhet av arbete med barn
Är intresserad av Montessoripedagogik (erfarenhet är meriterande men inget krav)
Är lyhörd, ansvarstagande och trygg i mötet med barn
Trivs i en mindre verksamhet där relationer och kontinuitet är viktiga
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Vi erbjuder
En varm och familjär arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom Montessoripedagogik
En arbetsmiljö där barnens självständighet och nyfikenhet står i fokusPubliceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till annika@montessorigloben.se
eller styrelsen@montessorigloben.se
innan 10 mars 2026.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: tinna@montessorigloben.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat 2602". Arbetsgivare Montessorifören III Borås
Döbelnsgatan 89 (visa karta
)
506 38 BORÅS Arbetsplats
III Borås, Montessorifören Kontakt
Annika Tegbring annika@montessorigloben.se Jobbnummer
9764336