Vik. lärare åk 1-3, Centralskolan
Falköpings kommun
Bli en av oss på Centralskolan! Vi söker dig som är lärare för åk 1-3.
Centralskolan är den vackra tegelröda skolan som ligger på S:t Olofsgatan, som löper mellan stadens två centrum. Skolan ligger i nära anslutning till Falköpings resecentrum vilket erbjuder goda förutsättningar för pendling. Centralskolan är en två-parallellig skola, F-6 med cirka 350 elever. På Centralskolan finns anpassad grundskola som en inkluderad del av skolan.
Vår vision är trygg-trivs-lär.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, engagemang och utveckling är en naturlig del av vardagen. Som lärare hos oss blir du en del av ett kompetent och stöttande kollegium som delar drivkraften att ge varje elev de bästa förutsättningar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma en trygg och inspirerande skola där varje elev får möjlighet att lyckas.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 1-3, gärna med behörighet även i sva.
Du är ansvarstagande och tydlig som pedagog med ett positivt förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som har ett gott bemötande och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att självständigt planera och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov. Hos oss är gruppdynamiken viktig och därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor - både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa - för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
