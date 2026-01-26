Vi utökar med ytterligare processoperatör till blandning
2026-01-26
Vill du arbeta i en central roll där du är med och säkerställer att produktionen flyter på som den ska? Som processoperatör med fokus på blandning blir du en nyckelperson i vår produktion och bidrar direkt till att våra produktionslinjer kan vara igång. Låter det intressant? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
Som processoperatör med fokus på blandning, ansvarar du för att:
• Säkerställa att blanda efter recept, så att produktionen har rätt material i rätt tid.
• Säkerställa efterlevnad av körplan enligt planering.
• Genomföra kvalitetskontroller och dokumentera.
• Ta ansvar vid eventuella brister i produktionen, och säkerställa lösning.
• Samverka med kollegor i produktionen för att planeringen följer behovet.
• Köra truck och hantera materialflöden.
Du arbetar nära produktionsledaren, produktutveckling, produktionsplanering och operatörer. Tillsammans ser vi till att flödet fungerar och att vi levererar produkter vi kan vara stolta över.
Vi söker dig som:
• Har gymnasieutbildning (gärna med inriktning på naturvetenskap eller industri)
• 2-3 års erfarenhet av arbete inom produktion eller industri
• Grundläggande IT kunskaper
• B-körkort och meriterande med truckkort
• Svenska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har erfarenhet av kemikaliehantering och Lean sen tidigare.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som tar initiativ, är flexibel och trivs att arbeta i ett högt tempo. Du är samarbetsvillig, kommunikatiiv och har en god teknisk förståelse.
Vi erbjuder:
En roll i ett engagerat team där du får en viktig position i vår produktionskedja. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus.
Cleano production ligger i Älgarås, där vi tillverkar några av Sveriges mest kända hygien och rengöringsprodukter. Vi erbjuder en familjör arbetsmiljö i ett litet team, men med styrkan och tryggheten av att ingå i Martin och Servera koncernen.
Praktisk information:
• Anställningsform: Tidsbegränsan anställning 6 månader, med möjlighet till tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: 2-skift, mån-fre.
• Tillträde: Enligt ök
• Plats: Västra långgatan 8, Älgarås
Urvalsprocessen:
Vi använder personlighetstest i alla våra rekryteringar för att säkerställa en rättvis och fördomsfri process. Vi använder oss även av bakgrundkontroller i samband med slutkandidat.
Martin & Servera koncernen värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vi välkomnar därför sökande i alla åldrar och bakgrunder.
Urval kommer ske löpande.
Frågor om tjänsten:
Rekryterande chef: Rebecca Bengtsson, 073-842 51 45, rebecca.bengtsson@cleano.se
Facklig kontakt: IF Metall
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
