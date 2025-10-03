Vi söker vattenhandläggare
Länsstyrelsen i Kronobergs län / Biologjobb / Växjö Visa alla biologjobb i Växjö
2025-10-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Kronobergs län i Växjö
Vattenenheten ska bli fler! Vill du arbeta med miljörelaterade vattenfrågor och ingå i ett team där vi gör stor skillnad för vattenmiljön? Då kan just du vara den vi söker till vårt team på Länsstyrelsen Kronoberg - en spännande arbetsplats med ett brett arbetsområde och mycket kunskap samlat på ett ställe.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
På vattenenheten är vi sjutton medarbetare och nu behöver vi bli fler. Tillsammans har vi bred kunskap i vattenfrågor och arbetar inom många olika områden. Det handlar om tillsyn, prövning av vattenverksamheter, vattenvårdsprojekt och fiskbiologi, men också om olika typer av bidrag, vattenförvaltning, vattenskyddsfrågor, fiskefrågor och kalkning. Enheten har en blandad ålders- och könsstruktur och många erfarna medarbetare. Vi har en bra stämning där alla jobbar tillsammans för en bättre vattenmiljö. Vattenenheten är en av fyra enheter som tillhör miljöavdelningen.Dina arbetsuppgifter
Jobbet som vattenhandläggare erbjuder:
- Intressanta och utmanande arbetsuppgifter som gör stor samhällsnytta
- Goda möjligheter till kompetensutveckling
- Möjlighet att arbeta viss tid på distans
Som vattenhandläggare ingår du i våra team som arbetar med tillsyn och prövning och med att driva den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften (NAP) framåt i Kronobergs län.
Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande. Du har ett stort ansvar med många externa och interna kontakter, vilket innebär att du ofta kommer i kontakt med olika typer av aktörer, som exempelvis verksamhetsutövare, intresseorganisationer, andra statliga myndigheter, domstolar, företag i olika branscher, konsulter, entreprenörer och enskilda.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat anmälningsärenden, som rör arbeten i vatten, till exempel att anlägga bryggor, muddring och vattenuttag, delta i samråd och att svara på remisser. I din roll ingår också att du för Länsstyrelsens talan i domstol, följer upp och utvärderar beslut och åtgärder.
Du kommer också att arbeta med samverkansprocesser och omprövningar enligt den Nationella planen för miljöanpassningar av vattenkraften och omprövningar av övriga dammar och anläggningar. En viktig del i arbetet är att styra tillsynsinsatser där de gör störst miljönytta.
Det finns goda möjligheter att anpassa din roll och dina arbetsuppgifter efter din specifika kompetens. Stöd finns från erfarna kollegor och arbetsgrupper. En del av arbetet är självständigt medan andra delar handlar om samarbete i grupp. Fältarbete och konferenser på annan ort förekommer. Det kan också bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom enhetens arbetsområde.Kvalifikationer
Du är intresserad av sötvattensbiologiska frågor både i teorin och praktiken. Du får gärna ha detta ämne som en del av din utbildning. Du kan ha en utbildningsbakgrund inom hydrologi, limnologi, biologi och ekologi eller olika ingenjörsutbildningar med koppling till miljö- och vattenvård.
Du har:
- Akademisk miljö- eller naturvetenskaplig utbildning på minst tre år, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande är:
- Erfarenhet av tillsyn och prövning enligt 11 kap miljöbalken
- Erfarenhet av tillämpning av miljöbalken
- Erfarenhet av arbete med sötvattensbiologiska frågor
- Erfarenhet av arbete på myndighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill utvecklas med din yrkesroll, är flexibel och bra på att planera och driva arbetet under eget ansvar. Att samarbeta och tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål är en självklarhet för dig. Du gillar att analysera och lösa problem.
Du tar gärna initiativ och tycker att det är lätt att skapa goda interna och externa kontakter. Du har förmågan att möta aktörer med lyhördhet och på ett respektfullt sätt samtidigt som du förmedlar myndighetens beslut.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning, och du blir även krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön med individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-5777-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
(org.nr 202100-2296) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Kronoberg Kontakt
Åsa Fredriksson, vattenhandläggare 010-2237178 Jobbnummer
9540525