Vi söker underhållstekniker!
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker en engagerad och tekniskt kunnig underhållstekniker som vill bli en del av vårt team.
Som underhållstekniker ansvarar du för underhåll och service av produktionsutrustning i en industriell miljö. Rollen innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt arbete med förbättringar i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll
• Avhjälpande underhåll och akuta reparationer
• Deltagande i projekt- och installationsarbeten
• Rapportering av avvikelser samt hantering av kontrollistor
• Bidra till ordning, struktur och säkerhet på arbetsplatsen
Arbetet passar dig som trivs med ansvar, variation och tekniska utmaningar i en dynamisk industrimiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har teknisk eller mekanisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet från processindustri (meriterande)
• Har god teknisk och praktisk förståelse
• Har erfarenhet av mekanik (större delen av arbetet) samt pneumatik
• Har god datorvana
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
• Är noggrann, ansvarstagande och problemlösningsorienterad
• Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Meriterande kunskaper:
Elkunskap och erfarenhet av eldrivna maskiner
Förmåga att läsa och tolka ritningar
Kunskap inom hydraulik, pneumatik och PLC-system
Truckkort, saxliftkort och heta arbeten-certifikat
Erfarenhet av svetsning, svarvning, fräsning och industriell automation
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
9942852