Teknisk projektledare gata park och VA
2026-06-02
Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Sektor Samhällsbyggnad ansvarar, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden, för kommunens fysiska planering och samhällsutveckling. Sektorn är organiserad i tre verksamhetsområden: Plan och exploatering, Stab och Teknik samt Bygglov. Under 2026 har kommunen särskilt fokus på förenkling, gott bemötande och digitalisering – där vi utvecklar arbetssätt och digitala lösningar som stärker service, tillgänglighet och en tydlig dialog med invånare. Denna tjänst är placerad inom Stab och Teknik, med uppdrag kopplade till kommunens offentliga miljöer (gata och park) samt tekniska frågor och samordning.
Här finns en tjänst för dig som vill arbeta självständigt med varierande uppgifter. Teamet är litet och arbetsuppgifterna breda, det innebär att du blir involverad i många olika projekt och kan göra skillnad på olika nivåer. Passar detta ditt arbetssätt? Läs vidare!
Arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare företräder du kommunen gentemot det kommunala bolaget. Du kommer att arbeta med investeringar, reinvesteringar, underhåll och strategiska frågor inom gata, park och teknisk infrastruktur. Uppdraget innebär att säkerställa att kommunens krav, mål och styrdokument tillgodoses i genomförandet av projekt och tjänster. Om tjänsten
Rollen kombinerar projektledning, strategiskt arbete, ärendeberedning och operativt arbete ute i kommunen. Du arbetar med interna, externa kontakter samt möter medborgare. Svalöv är en liten kommun där man arbetar tillsammans och hjälps åt att nå resultat.
Exempel på tjänstens innehåll
• Som tekniska projektledare ansvarar du för att initiera, planera, upphandla, genomföra och följa upp projekt inom VA, gata, park och teknik.
* Som beställare är du kommunens formella representant gentemot det kommunala bolaget SKSAB, entreprenörer, konsulter och andra externa aktörer t ex NSVA och LSR.
• Du genomför upphandlingar enligt LOU samt följer upp avtal och entreprenader.
• Du förbereder, samordnar, genomför och följer upp investerings- och underhållsprojekt operativt och enligt budget.
• Du arbetar strategiskt med frågor inom VA, gata, park och teknik, bereder ärenden till nämnd, medverkar i kartärenden
• Tillsammans med administratör ansvarar du för faktura- och diarieföring.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har en ingenjörsutbildning inom gata, VA, anläggning, landskap, samhällsbyggnad eller motsvarande.
• Har relevant erfarenhet från det tekniska området samt att jobba i kommunal verksamhet med intern samordning av planering, drift, exploatering och anda funktioner samt har god förståelse för kommunala processer, LOU och entreprenadjuridik (AB/ABT).
• Har erfarenhet av projektledning inom anläggning, gata/park eller infrastruktur.
• Har erfarenhet av att upprätta och följa upp budget, tidsplaner och kvalitetskrav, du är van att ta fram förstudier, tekniska underlag och beslutsunderlag.
Har du dessutom erfarenhet av att jobba med hållbarhets- eller klimatanpassningsprojekt, digitalisering, IoT och smarta lösningar är det meriterande. Tillträde
Urval och intervjuer sker löpande och rekrytering kan ske innan ansökningstidens slut skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328052-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Stabschef Samhällsbyggnad
Ulrika Lassing ulrika.lassing@svalov.se
