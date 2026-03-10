Vi söker tekniker inom VA
Vår kund befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler tekniker/montörer som vill vara med och utveckla verksamheten. Du blir en del av ett team som arbetar med allt från installation, service och underhåll, där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att påverka.
I denna roll blir du en del av ett växande företag där ditt engagemang, personliga driv och inställning gör skillnad. Här får du praktiskt ansvar och möjlighet att utvecklas i takt med verksamheten, samtidigt som du är med och formar företagets framtid.
Om rollen:
Som tekniker blir du en viktig del av ett team som arbetar med service, underhåll och montage av tekniska lösningar, främst inom VA. Du kommer jobba praktiskt ute i fält med att bygga, reparera och förbättra olika typer av anläggningar, men arbetet kan även innebära uppgifter inne i verksamheten, vilket ger en varierad arbetsmiljö. Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, gillar tekniska lösningar och vill utvecklas i takt med verksamheten.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Utföra renovering och modernisering av pumpstationer
Installera pumpar, ventiler, styr- och reglerteknik samt annan VA-utrustning
Rör och maskinmontage
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, tycker om att arbeta praktiskt, och vill vara en del av en verksamhet som skalar upp. Du trivs i en arbetsmiljö där dagarna kan se olika ut, där du får ta ansvar, tänka självständigt och bidra med egna lösningar. Du är en lagspelare som trivs i team men kan också ta egna beslut när det behövs. Du är strukturerad, kommunikativ, lösningsorienterad och har en vilja att utvecklas, med god förståelse för vikten av samarbete och en god kommunikationsförmåga på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från bygg, VVS, svetsning, rör, betong eller annan teknisk installationsmiljö
Praktisk förståelse för montage eller installation
Du tycker om att arbeta praktiskt, men viktigast är att du har viljan och drivet att lära och utvecklas.
B-körkort
Flytande i svenska i tal & skrift
Ritningsförståelse är meriterande
Vi erbjuder:
En varierande roll med mycket eget ansvar
Möjlighet att påverka och utvecklas i takt med verksamheten
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Om Jobwise
Vår vision är tydlig: Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor. Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och utveckla talanger - och att rätt förutsättningar gör hela skillnaden.
Genom våra rekryteringsprocesser får du möjlighet att ta nästa steg i en utvecklande miljö, samtidigt som vi stöttar chefer och ledare med insikter för en trygg onboarding och långsiktig framgång.
För oss handlar rekrytering inte bara om att matcha kompetens, utan om att skapa rätt sammanhang där människor kan växa, bidra och känna att de utvecklas över tid. Så ansöker du
