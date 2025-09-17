Vi söker studenter för terminalarbete hos kund!
Är du student med mer än ett år kvar av dina studier och söker ett flexibelt extrajobb? Då kanske detta är något för dig!Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Vi söker fler medarbetare på deltid till vår kund i Sundsvall för arbete i terminal. Vanliga arbetsuppgifter i terminalen kan vara att scanna och sortera paket, manuellt eller med maskin, samt lasta bilar med paket för leverans till paketskåp. Arbetstider varierar med förmiddags- och eftermiddagsskift och är vanligtvis förlagt till vardagar men innan och under julhandeln även på helger.
Tjänsten som terminalarbetare är ett konsultuppdrag på deltid vid behov hos kund, start enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som studerar på mer än 50% med minst ett år kvar av dina studier och som har intresse av att arbeta inom logistik och terminal. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av fysiskt arbete och med uppgifter som kräver högt tempo och precision. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av lager- och terminalarbete, samt B-körkort.
Som person är du lättlärd och ansvarstagande. Du är duktig på att passa tider och arbetar effektivt och noggrant för att nå uppsatta mål. Som en del i ett team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Ange i din ansökan vilken studietakt du läser, hur länge dina studier förväntas pågå samt hur ofta du uppskattar att du kommer vara tillgänglig för arbete.
Om anställningen
För denna tjänst erbjuds en anställning via Adecco Student och arbetet sker på plats ute hos vår kund i Sundsvall.
Kontaktuppgifter
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Frida Olsson på frida.olsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
