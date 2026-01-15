Vi söker pedagoger för timanställning
2026-01-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Emmaboda
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Din utmaning
Vi söker nu pedagoger som vill arbeta inom en eller flera delar av Hermods Komvux i Växjö. Vår verksamhet omfattar ett brett utbud av program, ämnen och kurser, och vi söker därför dig som vill bidra med din kompetens där behov finns.
Uppdragen kan variera och anpassas utifrån din bakgrund och erfarenhet. Det kan exempelvis handla om att:
Genomföra muntliga delar av nationella prov
Rätta och bedöma nationella prov, både muntliga och skriftliga delar
Rätta och bedöma prövningar
Vara provvakt
Stötta vår vårdlärare i praktiska metodövningar
Hålla utbildningar i hjärt- och lungräddning
Genomföra introduktioner för våra SFI-elever
Genomföra orienteringskurser, såsom digital kompetens och arbetslivskunskap med våra SFI-elever
Vi ser gärna att du har kompetens inom flera områden, men det är inget krav. Ju bredare erfarenhet du har, desto fler möjligheter finns att bidra i verksamheten, och vi matchar uppdrag utifrån både behov och din profil.
Vi erbjuder dig
Hermods erbjuder dig en flexibel och stimulerande arbetsplats där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen? Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningen
Tjänsterna är tidsbegränsade timanställningar. Omfattningen varierar utifrån verksamhetens behov och kan anpassas efter överenskommelse. Vi söker flera personer till uppdragen. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tillämpar kollektivavtal mellan Almega Utbildningsföretagen och fackförbunden Unionen/SI.
Placeringsort: Växjö
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-02-20 men urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsterna tillsätts så snart vi hittat lämplig kandidat och kan således tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök tjänsten via länken nedan. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Sandin, Rektor på Hermods Komvux Växjö, peter.sandin@hermods.se
, tel. 070-2436761 Ersättning
