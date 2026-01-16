Vi söker Malmös bästa Jobbcoach
Jobteam Konsult R.L.H. AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö
2026-01-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobteam Konsult R.L.H. AB i Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du arbetat inom uppdraget Rusta och Matcha och är ute efter en arbetsplats där du får bidra med dina idéer, utvecklas och framför allt ha roligt på jobbet varje dag? Då ska du fortsätta läsa!
Jobteam Konsult är företaget som har hjälpt hundratals arbetssökande ut i arbete eller studier, i över tio år! Som företag är vi inte rädda för att arbeta utanför dom traditionella ramarna och brinner för det vi gör. Nu söker vi en ny jobb coach som vill vara med på vår galna resa i uppdraget Rusta och Matcha tillsammans med drivna och engagerade kollegor.
Jobbet innebär kort och gott att du tar dig an en två-i-ett roll! Dels arbetar du nära den arbetssökande med att stärka individens förutsättningar för att komma ut i arbete, samtidigt jobbar du med det viktiga uppdraget att matcha dina deltagare med rätt företag genom dina befintliga arbetsgivarkontakter och din förmåga att skapa nya sådana. Du följer inte strömmen utan du är driftig, vill utveckla och utvecklas, samt skapar egna metoder och verktyg för att uppnå uppsatta mål. Ingen dag är den andra lik och du ska kunna arbeta under högt tempo. Det som utmärker dig är att du har ett sälj-tänk och inte är rädd för att ta för dig.
Som behörig jobbcoach måste du uppnå följande krav:
Minst 180 genomförda högskolepoäng inom relevant utbildning som exempelvis HR/rekrytering, studie- och yrkesvägledning, beteendevetenskap, samt minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid under de senaste fem åren.
Eller
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat samt minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid, inom liknande arbetsområde.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: jobbansokan@jobteamkonsult.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMK Malmö".
Nora Zeidan nora.zeidan@jobteamkonsult.se
9688895