Vi söker innesäljare!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du en driven och serviceinriktad person som trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu en innesäljare till vår kund i Lidköping!
Som innesäljare kommer du att spela en central roll i försäljnings- och kundhanteringsprocessen. Du arbetar nära kunder, leverantörer och kollegor för att skapa smidiga flöden och nöjda kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Aktiv bearbetning av befintliga och nya kunder
• Boka och genomföra kundmöten (digitalt och på plats)
• Hantera order och fakturering
• Planera och följa upp in- och utleveranser
• Övrig administration kopplad till försäljning och kundsupport
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har erfarenhet av försäljning, orderadministration eller kundservice samt trivs i en roll där du får ta eget ansvar och ha många bollar i luften. Som person är du strukturerad, noggrann och har lätt för att samarbeta med andra, framgång når man sällan ensam! Vidare har du god kommunikationsförmåga och trivs med att bygga långsiktiga kundrelationer. Att du har god datavana, körkort och tillgång till bil samt goda kunskaper i svenska språket är krav för tjänsten.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Louise Sköld tek 072 - 402 46 60. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
