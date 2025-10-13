Vi söker funktionsutvecklare och testingenjörer!
Infotiv AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infotiv AB i Göteborg
, Trollhättan
, Lund
, Malmö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Infotivs Vision är att skapa En värld med fler innovativa människor som skapar en hållbar teknik för framtiden. Därför erbjuder vi konsulter, lösningar och verktyg som hjälper våra kunder att med framgång utveckla och digitalisera sina produkter och produktinformation. Våra åtaganden kännetecknas av professionialism och enkelhet vilket gör att vi tillsammans bygger ett långsiktigt förtroende. Vi är nyfikna och prövar gärna nya lösningar tillsammans med våra kunder.
Sammanfattning om vad vi erbjuder
Vill du vara med och utveckla eller verifiera funktioner som hanterar tunga fordons rörelse- och lastmönster, och därigenom optimera fordonets bränsleförbrukning? Just nu letar vi ingenjörer som vill vara med och hjälpa vår kund med att uppfylla nya lagkrav kopplade till dessa funktioner och se till att man ligger i teknikens yttersta framkant med avseende på bränsle-effektivitet.
Vilka är vi?
Som anställd hos oss på Infotiv är du del av en gemenskap som präglas av öppenhet och god sammanhållning där vi stöttar och hjälper varandra.
Våra ledord "varmt hjärta och skarp hjärna" är värderingar som genomsyrar hela företaget, vårt arbetssätt, vårt ledarskap och vår arbetsmiljö. Det varma hjärtat står för empati, tillit och samarbete, och det är viktigt för oss att du som medarbetare känner dig uppskattad, sedd och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för kompetens och innovation, och vi värdesätter varje individs förmågor och kompetens genom att uppmuntra nytänkande, kreativitet och initiativtagande. Tillsammans är vi Infotiv.
Vi är anslutna till Almega och erbjuder kollektivavtal som ger dig trygghet och säkerhet i anställningen. Våra goda kundrelationer gör att vi kan ha en långsiktig strategi, där du kan utvecklas genom rätt uppdrag och med rätt kompetensutveckling. Hos oss kan du både testa nya saker och utvecklas samtidigt som du kan känna dig trygg i din anställning.
Din framtida utmaning
En av våra fordonskunder har gått in i skedet att implementera uppdaterade funktioner i alla nya fordon för att möta nya lagkrav kopplat till rörelseestimering i syfte av att få ner bränsleförbrukningen. Det tekniska scoopet sträcker sig över både utveckling och test/verifiering av dessa nya funktioner. Du kommer att ta dig an olika utmaningar beroende på din tidigare erfarenhet och kunskaper, samt beroende på vad du själv önskar rikta dig mot, men du behöver känna dig bekväm i båda fälten. Är det funktionsutveckling som är din grej kommer du vara med i arbetet att ta fram funktioner samt att uppdatera befintlig mjukvara. Gillar du test och verifiering bättre, så handlar det om att säkerställa högsta kvalite på produkten. Vi jobbar just nu för att sätta ihop ett team som kan hjälpa kunden på ett följsamt och effektivt vis.
Några exempel på arbetsuppgifter
• Konceptstudier och algoritmdesign för ny funktionalitet inom rörelseestimering och rörelseprediktion.
• Utveckling av mjukvarukomponenter med stöttning av kundens CI-ramverk, för leverans av uppdateringar till produktionsfordon.
• Planera, genomföra och analysera tester av algoritmer och system, både i testbänk och i fordonsmiljöer.
• Bidra till metodutveckling och förbättring av teststrategier. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640), https://www.infotiv.se Jobbnummer
9554182