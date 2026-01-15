Vi söker formsnickare!
2026-01-15
Formsnickare sökes till uppdrag i Stockholm Vi på Helpman söker träarbetare som kan jobba självständigt med formsättning.
Som formsnickare kommer din huvudsakliga uppgift vara att bygga formar (lösvirke, peri, doka). Du kommer också att vara behjälplig med armering, gjutning och avformning. För att utföra arbetet krävs goda kunskaper inom ritningläsning.
Det är meriterande med relevant utbildning samt yrkesbevis, alt. några års dokumenterad erfarenhet från tidigare arbete som snickare.Svenska språket är ett krav på arbetsplatsen. Det är en fördel om du har körkort och bil tillgänglig för arbetsresor.
Jobbet innefattar varierande uppgifter så vi ser gärna att du har en bred erfarenhet som snickare. Vi söker ett flertal kandidater så tveka inte att ansöka om du tror att tjänsten är något för dig!
Vi ser gärna att du har kompetens inom:
• Lågform
• Lösvirke
• Doka, peri
Om oss Som konsult kommer du vara anställd av oss på Helpman och bli uthyrd till våra kunder. Vi jobbar med allt från de allra största företagen på marknaden till de mindre byggfirmorna. Vi är ett av de äldsta bemanningsföretagen inom bygg med stor erfarenhet och kunskap om branschen. Som medlemmar i Byggföretagen och med kollektivavtal med Byggnads kan vi garantera trygga villkor, korrekta avtal och bra löner till våra anställda.
Ansök direkt! Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV(gärna i PDF). Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du harav denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser. Du behöver kunna visa upp giltigt pass eller nationellt ID vid anställning.
Vi kontaktar kandidater som matchar kravprofilen. Är du inte en av personer som gått vidare får du återkoppling via e-post. Om du tycker att detta låter intressant och känner att du uppfyller kriterierna, ser vi fram emot att få höra från dig. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673) Jobbnummer
9685015