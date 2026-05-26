Vi söker en projektkoordinator
2026-05-26
Arbetsmarknadsenheten
Vi söker nu en Projektkoordinator till vår Arbetsmarknadsverksamhet för ett ESF projekt i Kalmar län tillsammans med kommuner och Arbetsförmedlingen.Publiceringsdatum2026-05-26Arbetsuppgifter
Du kommer att vara drivkraften i projektet. Arbetet innefattar dels att genom samråd identifiera och aktualisera deltagare i projektet, dels att tillsammans med deltagarna hitta vägarna till studier och/eller arbete. Till en början kan det röra sig om att få en idé om ett arbete för att sedan stegvis ta det vidare.
Du kommer inte arbeta ensam utan det handlar om att hitta vägarna genom samverkan inom utbildning och arbetsmarknad - exempelvis i möten med studie- och yrkesvägledare. En strimma genom projektet är att deltagarna ska utveckla sin svenska till en funktionell nivå. Tillgängliga vägar i det arbetet är genom befintlig personals nätverk, kontakt med Arbetsförmedlingen, egna upparbetade kontakter samt ett utvecklat samverkansnätverk i kommunen i frågor som rör såväl integration, utbildning samt rena kompetensförsörjningsfrågor.
Du kommer arbeta i nära anslutning till andra kommunala insatser som rör utbildning, integration och arbetsmarknad.
Du kan komma att arbeta på såväl grupp- som individnivå med exempelvis: information, studiebesök, språkträning, nätverkande, arbetspraktik, språkpraktik, subventionerade anställningar, studiebesök mm.
Du har ett administrativt ansvar i projektet och hanterar tillsammans med chefs medverkan i projektgrupper, rapportering och intern uppföljning.
Språkutveckling är central i projektet och innebär att aktivt stödja deltagarna i att nå en funktionell svenska. Språkträning integreras i aktiviteter som praktik, studiebesök, nätverkande och individuellt stöd.
Tjänsten är en projektanställning som löper till och med 2027-10-31.
Din kompetens
Eftergymnasial utbildning är ett krav. Meriterande med dokumenterade kunskaper inom arbetsmarknad, utbildning och kunskap om etablerade vägar in i arbete hos olika arbetsgivare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete i samverkan mellan olika myndigheter med förståelse för de olika regelverk som styr offentliga myndigheter är meriterande.
Du har ett stort engagemang för människor som behöver stöd för att gå vidare mot arbetsmarknaden eller utbildning. Du har lätt att leda i grupp och skapa nya kontakter. Det ställs stora krav på kommunikation, lyhördhet, empati och samarbetsförmåga. Vi kommer att värdera personliga egenskaper högt.
En viktig del av projektet är arbete med deltagare som har begränsade kunskaper i svenska. Erfarenhet av integrationsarbete eller egen integrationsbakgrund är därför meriterande.
Verksamheten är förlagd till Edholmsgatan i Västervik och du kommer att ingå i befintligt team inom Knutpunkten.Övrig information
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 37-26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Anja Coe, Vision anja.coe@vastervik.se 010-355 52 18
9927618