Vi söker en passionerad Sushikock!
2025-09-19
Är du en kreativ och noggrann kock med passion för japansk matlagning? Vill du bli en del av ett engagerat team i ett växande kök? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som sushikock hos oss kommer du att ansvara för att:
Förbereda och tillaga sushi och andra japanska rätter med hög kvalitet
Säkerställa hygien och renlighet i köket enligt branschstandard
Arbeta i ett högt tempo samtidigt som du håller kvaliteten i topp
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med sushi (minst 1-2 år)
Har goda kunskaper om japanska råvaror och tillagningsmetoder
Är noggrann, stresstålig och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team och har en positiv attityd
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Ett glatt och sammansvetsat team
Personalrabatter och andra förmåner
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och gärna ett kort personligt brev till skalbyhandlarn@outlook.com
. Intervjuer sker löpande, så vänta inte!
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: skalbyhandlarn@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skälby livs
Skälbyvägen 103 (visa karta
)
175 67 JÄRFÄLLA Kontakt
Achor Issa skalbyhandlarn@outlook.com 0704944640 Jobbnummer
