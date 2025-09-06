Vi söker en legitimerad veterinär
Vi söker en legitimerad veterinär till vår familjära smådjursklinik! Är du en engagerad veterinär som brinner för djurens välmående och vill arbeta i en varm och personlig miljö? Vi växer och söker nu en kollega som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta på en modern och välutrustad klinik där vi har operationsavdelning, gasanestesi, tandvård, laboratorium, röntgen och ultraljud. Vi erbjuder ett varierande arbete med spännande och stimulerande arbetsuppgifter i en miljö där både djur och djurägare står i fokus. Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Eftersom vi har en nära kontakt med våra patienter och deras ägare är det viktigt att du har en god social förmåga, är lyhörd och bemöter både djur och människor med empati. Erfarenhet från klinik eller djursjukhus är meriterande. Har du ett särskilt intresse för kirurgi eller mjukdelskirurgi ser vi det som ett stort plus! Vi erbjuder en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader. Lönen sätts enligt överenskommelse, och tillträde sker enligt vad som passar dig och oss bäst. Vill du bli en del av vårt härliga team och arbeta i en miljö där du verkligen kan göra skillnad? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: alexandra@veterinarennaradig.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterinären Nära Dig AB
