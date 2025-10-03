Vi söker en fordonsmontör.
NearYou Sverige AB / Fordonsmontörsjobb / Jönköping Visa alla fordonsmontörsjobb i Jönköping
2025-10-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
"Är du vår nästa bilinredare med kunskap inom bilelektronik? Kom och bli en del av vårt team i Jönköping!"
Tjänstebeskrivning
Vi söker dig som har utbildning inom fordon.
Kanske har du tidigare arbetat med påbyggnationer inom fordonsbranschen eller likvärdiga bransch? Kanske kommer du ifrån, eller tidigare har haft ett arbete där du är van av att läsa ritningar, jobba efter kundspecifika önskemål gällande byggnationer/montering och har god verktygsvana. Du är social, ansvarsfull och har god teknisk förståelse. Gillar att tillbringa tid i garaget och meka med bilar?
Tjänsten innebär montering av bilinredning i yrkesfordon.
Vi ser helst att du har kunskap i montering och bilelektronik.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Driven, engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad
• Positiv och lösningsorienterad
• Initiativtagande
• Vana att arbeta i grupp men också självständigtKvalifikationer
• Erfarenhet av fordonsindustri.
• God monterings och verktygsvana.
• Du har grundläggande kunskaper i bilelektronik.
• B-Körkort.
• Datorvana.
• God social förmåga att kunna uttala sig på svenska i så väl tal som skrift.
• Meriterande om du gillar att meka med fordon.
Låter detta som jobbet för dig? Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9540547