Vi söker en dragbilschaufför
2025-09-18
Chaufförerna kopplar trailer på måndag morgon i Eskilstuna lossar och lastar trailern under dagen ( varierar hur många stopp de är 1-3 sedan ställer dem av trailern i en hamn eller vid en tågstation. Därefter kopplar dem nya trailer och gör om processen nästkommande dag.
Man behöver kunna sova i bilen ibland
För att vara aktuell för tjänsten så behöver du ha:
• CE-körkort
• Digitalt färdskrivarkort
• Yrkeskompetensbevis
• Svenska tal och skrift.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@redteamtransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dragbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Red team transport & logistics AB
(org.nr 559268-1513)
Gustafsvägen 9 (visa karta
)
633 46 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR ansvarig
Nova Forsberg info@redteamtransport.se 0762091959 Jobbnummer
9515517