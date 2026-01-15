Vi söker en C-Chaufför
Svensk Budservice Väst AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-15
Är du ute efter ett omväxlande och stimulerande chaufförsjobb hos ett växande företag som värdesätter sina medarbetare? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Svensk Budservice söker nu en flexibel och driven chaufför med C-körkort, YKB och giltigt digitalt färdskrivarkort.
I rollen får du arbeta med varierande uppdrag - från godstransporter inom Göteborgs området till matleveranser till förskolor och skolor i Kungsbacka. Arbetsdagen utgår alltid från Göteborg, med både start och avslut där.
Vem söker vi?
Du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att planera och strukturera ditt arbete. Du är noggrann, hjälpsam och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med kollegor, kunder och medtrafikanter.
Vi ser det som en självklarhet att du är flexibel, punktlig och ordningsam. Har du dessutom god fysisk förmåga och trivs med ett aktivt arbete - då kommer du att trivas i den här rollen.
Meriterande (men inte krav) är truckkort samt ADR 1.3-utbildning.
Svensk Budservice är ett väletablerat och expansivt företag med verksamhet på flera orter i Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiklösningar - från distributionsuppdrag och fjärrtransporter till tredjepartslogistik, personaluthyrning samt uthyrning av fordon.
Vi satsar långsiktigt och har höga ambitioner - både för företaget och våra medarbetare.
Arbetstid: Dagtid mån-fre
Start: Omgående
Intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Svensk Budservice Väst AB
(org.nr 556770-5602), https://nordictransport.se
Exportgatan 41 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Budservice Göteborg

Kontakt:
Sara Reutman
sara.reutman@rossinggruppen.se
9686099