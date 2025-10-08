Vi söker dig som älskar teknik!
Retail24 Sweden AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna Visa alla butikssäljarjobb i Sollentuna
2025-10-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail24 Sweden AB i Sollentuna
, Järfälla
, Täby
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Extrajobb som Brand Merchandiser - för dig som älskar teknik och vill jobba med ett globalt elektronikmärke
Är du den som alltid har koll på de senaste teknikprylarna? Har du ett öga för detaljer och gillar att se resultatet av ditt arbete direkt i butik? Perfekt - då har vi extrajobbet för dig!
Vi på Retail24 söker Brand Merchandisers till ett världsledande internationellt teknikvarumärke. Ett uppdrag som passar dig som vill jobba extra vid sidan av studierna, har körkort och gillar att ta ansvar.
Vad går jobbet ut på?
Som Brand Merchandiser blir du en viktig del av varumärkets produktlanseringar - du ser till att allt ser snyggt ut, fungerar som det ska och att nya produkter får den presentation de förtjänar i butik.
Du kommer bland annat att:
• Installera mjukvara och montera ny hårdvara och grafik
• Plocka ner äldre installationer och ge plats åt det senaste
• Säkerställa att allt funkar och ser riktigt bra ut
• Rapportera resultat och status via digitala verktyg
• Uppdragen sker ungefär 6 gånger per år i samband med lanseringar - men det finns även chans till fler arbetstillfällen, t.ex. under semestertider eller i andra uppdrag hos Retail24.
Vem är du?
Du pluggar kanske på högskola/universitet och vill ha ett flexibelt extrajobb
Du har ett genuint intresse för teknik och gillar att lösa problem
Du är social, noggrann och gillar att leverera kvalitet
Du trivs med att jobba självständigt - och att ta eget ansvar
Vi söker dig som har:
Kan ta dig runt i våra olika butiker kollektivt alternativt med egen bil
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift (det är vårt arbetsspråk)
Möjlighet att arbeta vid olika tillfällen under året
Vi erbjuder:
Lön enligt Handels avtal
Möjlighet att utvecklas inom en snabbväxande nordisk organisation
Erfarenhet från ett av världens mest kända teknikvarumärken
Ett extrajobb som du kan kombinera med dina studier
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.https://retail24.se/om-oss/ Ersättning
Handelsavtal Handels Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail24 Sweden AB
(org.nr 559006-4696) Arbetsplats
Retail24 Jobbnummer
9547800