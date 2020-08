Vi söker däckmontörer i Luleå! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Luleå2020-08-25Söker du ett aktivt arbete där fokus ligger på att leverera service i världsklass? Har du tidigare erfarenhet av fysiskt krävande arbeten? Då är det dig vi söker! Vi söker just nu ett antal däckmontörer till Däckia i Luleå.Vi söker just nu ett antal däckmontörer till Däckia i Luleå. Tjänsten startar i början på oktober månad. Arbetet är på heltid cirka 6-8 veckor framåt. Du arbetar vardagar 07.00-16.00, viss övertid kan förekomma. Som däckmontör kommer du att arbeta med att skifta och montera däck på fordon. Du kommer också att plocka fram och motta returer av däck till däckhotellet. Viss administration förekommer, det är därför viktigt att du är bekväm att jobba i datorsystem. I tjänsten förkommer mycket kundkontakt, vi önskar därför att du är duktig på kundservice och människobemötande. På Däckia råder en familjär stämning där du får kontinuerligt hjälp och stöttning av erfarna kollegor i branschen. I denna tjänst blir du anställd av oss på StudentConsulting och uthyrd som konsult till Däckia.2020-08-25Vi söker dig som är tillgänglig för heltidsarbete i Luleå med start under oktober månad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att montera däck, men det är inget krav. Det är meriterande om du har ett intresse för att skruva i fordon och trivs med ett fysiskt krävande arbete. Vi ser gärna att du har B-körkort. Som person ska du vara positiv, du är driven, initiativtagande och trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo. Du är flexibel som person, och trivs lika bra med att jobba självständigt som i team.Vi genomför urval och intervjuer löpande - tveka därför inte och passa på att höra av dig, antingen via en traditionell ansökan på vår hemsida eller att du hör av dig direkt till ansvarig rekryterare Mattias Meyer på 072-236 77 87 / mattias.meyer@studentconsulting.com Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-13Studentconsulting Sweden AB (Publ)5333134