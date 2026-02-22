Vi behöver Tandsköterska!
2026-02-22
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
En av våra kollegor ska gå i pension och vi söker därför tandsköterska till vår klinik i Halmstad.
Tjänst som tandsköterska (del- eller heltid, tillsvidare med provanställning i 6 månader).
I april 2019 öppnade Elite Dental Academy i nya toppmoderna lokaler. Vår vision är att alla ska lämna oss med ett leende!
Vi är idag 10 medarbetare som har ett gott arbetsklimat och trivsam arbetsmiljö. Vi ser nu fram emot att få en ny arbetskamrat.
Vi bedriver allmäntandvård, framförallt för vuxna patienter samt specialisttandvård inom ramen för oral protetik och oral kirurgi.
Vi söker en tandsköterska som sätter patienten i fokus och vill bidra till att skapa världens bästa arbetsplats. Samarbete, engagemang och vänligt bemötande är en självklarhet i vår verksamhet.
Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som tandsköterska såsom bl.a att kalla patienter, delta i behandlingar och sköta sterilarbete. Vilja att arbeta delegerat uppmuntras. Vi ser att du tar stort eget ansvar och har stort engagemang i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kan erbjuda dig en toppmodern arbetsplats med god arbetsmiljö och stora möjligheter till kompetenshöjande utbildning.
Är du intresserad av tjänsten?
Vi tar endast emot sökande med dokumenterad tandsköterskeutbildning.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: lory@elitedental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elite dental academy Halmstad AB
(org.nr 559166-1789)
Flygaregatan 12 (visa karta
)
302 38 HALMSTAD Arbetsplats
Elite dental academy Kontakt
Verksamhetschef
Lory Melin Svanborg info@elitedental.se 035-2411960 Jobbnummer
9756386