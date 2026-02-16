Veterinär till Växjö
2026-02-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Värnamo
, Karlshamn
, Vaggeryd
, Karlskrona
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som veterinär hos oss har du möjlighet att arbeta brett och omväxlande med alla djurslag men det finns också utrymme att utveckla sig inom ett visst djurslag eller område. Vi eftersträvar ständigt en hög kvalitet i det vi gör så vi lär gärna av varandra och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Alla är lika viktiga och alla bidrar till att vår arbetsplats är trivsam och framåtsträvande. Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra beredskapstjänstgöringen med fokus på återhämtning, vi tänker på vår arbetsmiljö! Ibland jobbar du själv men du är aldrig ensam.
Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Vi söker dig som snarare är en allmänpraktiker än en specialist, och som ser det som en förmån att få arbeta med flera olika djurslag.
Du samarbetar gärna med andra och värdesätter gott samarbete. Som veterinär tar du ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du trivs i en verksamhet där dagen snabbt kan få ändrade förutsättningar, där vi anpassar oss och hjälps åt för att tillsammans hantera de situationer som dyker upp.
Med ditt lugn och din förmåga att vara strukturerad planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Som veterinär hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem samt visar på gott omdöme i de beslut du tar.
Svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.
Tidigare yrkeserfarenhet som veterinär är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
