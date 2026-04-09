Veterinär till Forsheda
2026-04-09
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Som veterinär hos oss har du möjlighet att arbeta brett och omväxlande med alla djurslag, samtidigt som det finns utrymme att utveckla sig inom ett visst djurslag eller område. Vi eftersträvar ständigt en hög kvalitet i det vi gör, vi lär gärna av varandra och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Alla är lika viktiga och alla bidrar till att vår arbetsplats är trivsam och framåtsträvande. Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten.
Ibland jobbar du själv, men du är aldrig ensam. Vi är en stor organisation och stöd och råd från erfarna kollegor är bara ett telefonsamtal bort. Under kvälls- och nattetid finns alltid en chef i beredskap (CiB) och även vår beredskapstelefon 9900 där vi har medarbetare som tar emot samtal från djurägare och koordinerar kontakt med aktuell veterinär. Det finns alltid en kollega att fråga om råd, antingen kollega i beredskap (KiB) eller på egen mottagning eller på närliggande mottagning.
Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.
Distriktsveterinärerna har tydliga behandlingsriktlinjer som är ett bra stöd i vårt kliniska arbete. Vi har även en grundligt genomarbetad hygienpolicy för vårdhygien som är viktigt att vi följer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation.
B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och vara självgående samtidigt som du uppskattar samarbete med kollegor.
Vidare behöver du ha god datorvana och ha god administrativ förmåga då exempelvis bokningar och journalföring är en viktig del av arbetet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-06387/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
553 29 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Kontakt
Klinikchef
Felicia Heden felicia.heden@distriktsveterinarerna.se 010-1229711
9845760