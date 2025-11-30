Verkstadsmontör, svetsning
2025-11-30
Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs med att arbeta i verkstadsmiljö. Arbetsuppgifter är primärt svetsning, både svets av plåtdetaljer och hela enheter såsom dörr -och fönsterpartier i stål.
Du ska ha god vana av svetsning MIG/MAG.
Vår ambition är att anställa dig som visar intresse för arbetet, är lyhörd och arbetsam. Vi på Fasadsystem Stål är ett sammansvetsat gäng, en trygg arbetsplats där vi visar tillit till varandra och samarbetar.
Du kommer att arbeta nära avdelningen kapning, CNC/fräs och svets och fungera som en länk däremellan. Vi sätter högt värde i att du har en hög arbetsmoral, är social och positiv.
Anställningen startar med 6 mån provanställning.
Ansök endast via mail, EJ telefonsamtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: ansokan@fasadsystemstal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmontör, svetsning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasadsystem Stål i Borås AB
(org.nr 556894-0752)
Hagvägen 3 (visa karta
)
516 34 DALSJÖFORS Jobbnummer
9621163