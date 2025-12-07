Verkstadsmontör, monteringen
Fasadsystem Stål i Borås AB / Montörsjobb / Borås Visa alla montörsjobb i Borås
2025-12-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fasadsystem Stål i Borås AB i Borås
Vi söker dig som är praktiskt lagd, trivs med att arbeta i verkstadsmiljö. Arbetsuppgifter är primärt montering av beslag, behör och komponenter i våra produkter dörr -och fönsterpartier i stål.
Vår ambition är att anställa dig som visar intresse för arbetet, är lyhörd och arbetsam. Vi på Fasadsystem Stål är ett sammansvetsat gäng, en trygg arbetsplats där vi visar tillit till varandra och samarbetar.
Du kommer att arbeta i team med dina kollegor men förväntas även arbeta självständigt. Vi sätter högt värde i att du har en hög arbetsmoral, är social och positiv.
Anställningen startar med 6 mån provanställning.
Ansök endast via mail, EJ telefonsamtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
E-post: ansokan@fasadsystemstal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkstadsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasadsystem Stål i Borås AB
(org.nr 556894-0752)
Hagvägen 3 (visa karta
)
516 34 DALSJÖFORS Jobbnummer
9632144